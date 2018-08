DTM a Misano, Alex Zanardi con la BMW migliora nelle seconde libere. Mercedes le più veloci

MISANO ADRIATICO – Le qualifiche della tappa italiana del Dtm, il campionato turismo tedesco, sono in programma alle 20, due ore e mezzo prima del via della prima delle due gare di questo fine settimana (22.30). Dopo che Audi aveva dominato le libere in notturna e sull'asciutto di ieri, oggipomeriggio è stata la Mercedes a dettare legge, tra l'altro poco dopo il successo di Mick Schumacher, il figlio di Schummi, nella gara inaugurale della Formula 3 a Misano (in totale se ne disputeranno tre).

I più veloci sono stati Gary Paffet e Pascal Wehrlein, entrambi si una Amg C 63, che si sono tenuti tutti provvisoriamente alle spalle con il tempo di 1:46,071. Nella classifica virtuale il britannico, che è anche il leader del campionato, figura in testa perché ha realizzato il crono prima del 24enne tedesco. I due “stellati” hanno preceduto i compagni di marchio Paul di Resta (1:46,090) e Daniel Juncadella (1:46,272). Poi il primo degli “altri”, Marco Wittmann, il migliore dei piloti Bmw con la M4 per il Dtm (1:46,570).

Alex Zanardi, matricola del campionato a quasi 52 anni e piuttosto deluso dopo le libere di venerdì sera, si è riscattato. Nella graduatoria virtuale ha guadagnato una posizione e figura al 18esimo posto su 19 partecipanti (Joel Eriksson è stato di oltre 2 decimi più lento). Il suo distacco dal primo, che ieri era James Green (Audi), era di quasi 2,7 secondi, oggi è inferiore ai due secondi (1:48,040 il tempo del pilota italiano). E a Green Zanardirende appena poco più di mezzo centesimo.

Le libere, per di più sotto l'acqua, non sono necessariamente significative, ma tra i primi cinque di questa seconda tornata di giri ci sono i primi tre della generale: Paffet, di Resta e Wittmann. Nella Top 10 di oggi pomeriggio si trovano anche Timo Glock (Bmw), Edoardo Mortara (Marcedes), Robin Frijns (oggi il più veloce della “truppa” di Ingolstadt con la Audi Rs 5), Nico Müller (Audi) e Pihilipp Eng (Bmw).