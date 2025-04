DTM, Auer (Mercedes) e Güven (Porsche) si dividono le vittorie di Oschersleben

OSCHERSLEBEN – La stagione 2025 del DTM si è aperta nel segno di Mercedes e Porsche. I due marchi tedeschi si sono divisi il bottino vincendo le prime due gare del campionato riservato alle GT3. A far saltare il banco nella prima manche è stato Lucas Auer, mentre la gara della domenica ha visto la prima vittoria assoluta per Ayhancan Güven. Costante e regolare in entrambe le corse, a salire in vetta alla classifica piloti è stato il pilota della Lamborghini Jordan Pepper.

La prima gara ha subito offerto un colpo di scena già prima del via. Ben Green, autore della pole position con la Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing, è stato squalificato per una violazione tecnica legata al peso minimo della vettura, costringendolo a partire dal fondo della griglia. Ne ha beneficiato Auer, secondo in qualifica, che si è così trovato in pole. Il pilota austriaco, al volante della Mercedes del team Landgraf, ha gestito con grande freddezza ogni fase della gara, dalla partenza alla sosta obbligatoria, riuscendo a tenere a bada la pressione esercitata da Pepper.

L’alfiere del Grasser Racing Team, alla guida della Lamborghini Huracán GT3, si è avvicinato pericolosamente ad Auer durante la fase centrale della corsa, grazie a un pit stop particolarmente veloce. Nonostante ciò, Auer è riuscito a riprendere margine dopo aver riportato le gomme nella corretta finestra di temperatura, ricostruendo quel vantaggio che gli ha permesso di tagliare il traguardo per primo e spezzare un digiuno che durava dall’autunno del 2022. Alle loro spalle ha chiuso Maro Engel, salito sul podio grazie a una sosta anticipata che gli ha permesso di superare Thomas Preining e Joules Gounon.

In un sabato segnato anche dalla rimonta di Jack Aitken, sesto al traguardo dopo la delusione in qualifica del compagno Green, si è messo in evidenza anche Güven, che con la Porsche del team Manthey ha mostrato già un buon passo gara in vista della seconda manche. Il campione in carica Mirko Bortolotti ha chiuso nono dopo una rimonta complicata, mentre René Rast ha dovuto alzare bandiera bianca per un guasto al motore della sua BMW M4 GT3.

La domenica ha poi offerto uno scenario completamente diverso vista l’introduzione della doppia sosta obbligatoria, una novità regolamentare pensata per movimentare ulteriormente le strategie e favorire uno spettacolo diverso tra le due gare. A trarne il massimo vantaggio è stato proprio il team Manthey, che con una gestione impeccabile ha portato Güven alla sua prima vittoria nel DTM.

Scattato dalla quarta posizione, il turco ha immediatamente guadagnato terreno portandosi in zona podio alle spalle di Gounon, poleman e leader nelle prime fasi, e di Pepper. Quando si è aperta la finestra per la prima sosta, Güven ha allungato lo stint iniziale rientrando per ultimo assieme a Rast. La scelta si è rivelata vincente: tornato in pista davanti a tutti, Güven ha potuto gestire la seconda parte di gara con autorità.

Determinante anche la seconda sosta, eseguita con tempismo perfetto dai meccanici Manthey, che hanno mantenuto la Porsche al comando. Alle sue spalle, Gounon ha provato a recuperare, ma senza successo. Anzi, il francese ha dovuto difendersi anche da Preining che, anticipando la sosta, ha sfruttato le gomme più calde per sorpassare Rast e Pepper nelle fasi conclusive e completare così una doppietta Porsche sul podio, con Gounon bravo a conservare la piazza d’onore.

Dietro al terzetto di testa, Pepper ha chiuso quarto, raccogliendo però punti preziosi che gli permettono di guidare la classifica piloti dopo il primo weekend del campionato. Quinto un ritrovato Rast, che ha rimontato dalla quindicesima posizione, mentre Marco Wittmann ha terminato sesto davanti a Luca Engstler. Da segnalare la prova positiva anche di Ben Dörr, ottavo e in costante miglioramento nella sua seconda stagione nella categoria. Il campione in carica Mirko Bortolotti e il vincitore della prima gara Auer hanno chiuso la top-10, entrambi protagonisti di gare più complesse rispetto al sabato.

Con due gare estremante combattute e dall’esito incerto, la stagione 2025 del DTM ha ufficialmente preso il via. La serie tedesca riservate alle vetture GT3 si prende ora quasi un mese di pausa. I motori torneranno ad accendersi il fine settimane del 25 aprile sul circuito del Lausitzring.

DTM – Oschersleben: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2