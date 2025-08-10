DTM: doppietta Ferrari e BMW al Nürburgring, Lucas Auer (Mercedes) si conferma leader del campionato

NÜRBURGRING – Il DTM ha offerto un fine settimana dal doppio volto. Sul tracciato corto del Nürburgring si è assistito a due gare profondamente diverse per svolgimento e protagonisti. Sabato è stato il giorno di Jack Aitken e della Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing, capace di imporsi con autorità in una corsa movimentata fin dalle prime curve. Mentre i protagonisti della domenica sono stati BMW e il team Schubert Motorsport che hanno siglato la seconda doppietta stagionale con René Rast e Marco Wittman.

Gara 1 ha visto Aitken scattare dalla pole. L’inglese della Ferrari ha mantenuto il comando mentre dietro di lui esplodeva il caos: contatti multipli, detriti e vetture ferme hanno portato alla bandiera rossa, in uno scenario che ha ricordato la bagarre già vista nell’ultimo appuntamento del Norisring. Tra le vittime illustri, Mirko Bortolotti, colpito da Rast, e Thierry Vermeulen, spinto fuori da Maro Engel e costretto al ritiro nonostante la partenza dalla prima fila.

Alla ripartenza, Aitken ha gestito il comando davanti al compagno Ben Green, mentre Ricardo Feller ha tentato la carta dell’undercut fermandosi per primo al quindicesimo giro. La strategia dell’Audi del team Land ha funzionato al punto da portare lo svizzero a lottare direttamente con Aitken per la vittoria, dando vita a un duello intenso ma corretto. Al ventinovesimo passaggio, il pilota Ferrari ha sferrato l’attacco decisivo in staccata, costringendo Feller a una traiettoria larga e permettendo così anche a Green di infilarsi per completare una doppietta Emil Frey.

Feller ha chiuso terzo firmando il suo miglior risultato stagionale. Alle loro spalle, Jordan Pepper ha rimontato fino al quarto posto con la Lamborghini del Grasser Racing Team, resistendo agli attacchi di un solido Wittmann. Lucas Auer ha limitato i danni con la sesta piazza, seguito da Rast che poi è stato penalizzato per aver spinto Bortolotti nel corso del primo giro. A ereditare la settima posizione è stato così Luca Engstler che ha preceduto Ben Dörr, su McLaren, e l’alfiere della Porsche Thomas Preining. A completare la top-10 Timo Glock, non particolarmente a suo agio con la McLaren 720S GT3.

Gara 2, invece, ha visto un completo ribaltamento dei valori, complice anche la terza revisione del BoP (Balance of Performance) del weekend che ha penalizzato Aston Martin, McLaren, Porsche e Lamborghini. Le BMW M4 GT3 del team Schubert si sono così trovate in una condizione ideale e hanno dominato la scena. Rast, partito sesto, ha messo in mostra il suo talento già nelle prime tornate: terzo alla fine del primo giro, ha poi superato Auer al quarto passaggio e, due giri più tardi, il poleman Ben Dörr prendendo il comando in maniera definitiva. Con una gestione impeccabile delle soste, Rast ha controllato il ritmo fino alla bandiera a scacchi, conquistando la sua trentesima vittoria nel DTM.

Il compagno Marco Wittmann, partito settimo, ha costruito la rimonta grazie a una sosta anticipata che gli ha permesso di sopravanzare Dörr e Gilles Magnus, trovando poi strada libera verso il secondo posto favorito anche da un problema alla gomma anteriore sinistra di Auer nella sua seconda sosta. Quest’ultimo, nonostante la delusione di aver perso la possibilità della vittoria, ha chiuso terzo e si è ripreso la leadership del campionato ai danni di Aitken. Per il vincitore di Gara 1 è stata, infatti, una giornata nera: già penalizzato da un BoP sfavorevole per le Ferrari, è poi stato coinvolto in un contatto con Feller e ha terminato sedicesimo e fuori dai punti.

Ai piedi del podio, Engel ha portato la Mercedes AMG GT3 del Winward al quarto posto, seguito da Ayhancan Güven, autore di una bella rimonta dalla dodicesima piazza. Arjun Maini ha chiuso sesto con la Ford Mustang del team HRT davanti a Magnus e a un Dörr, quest’ultimo rallentato da due soste lente. Pepper non è andato oltre il nono posto, mentre Preining ha completato la top-10. Giornata complicata per Mirko Bortolotti, che ha raccolto appena due punti con il quattordicesimo posto seguito da Ben Green, unico pilota Ferrari a finire in zona punti.

Al termine del fine settimana del Nürburgring, la classifica generale del DTM è estremamente compatta. Sebbene Auer è ancora al comando, deve vedersi le spalle a Aitken e da Pepper. La seconda vittoria stagionale ha permesso a Rast di rientrare anche nella lotta per il titolo. Il prossimo appuntamento è previsto tra sole due settimane sul tracciato del Sachsenring.

