DTM: Porsche e Mercedes aprono la stagione dividendosi le vittorie al Red Bull Ring

SPIELBERG - Il DTM ha aperto la stagione 2026 fuori dai confini tedeschi. Palcoscenico del primo appuntamento il tracciato austriaco del Red Bull Ring. Galvanizzati dal pubblico di casa, a dominare la scena nella prima manche sono stati gli austriaci Thomas Preining e Lucas Auer. Ma le colline dello Spielberg hanno consentito a Maro Engel di tornare alla vittoria dopo un digiuno di quasi tre anni.

Gara 1 ha visto proprio Engel scattare dalla pole position e dettare il ritmo della corsa. Alle sue spalle Preining aveva subito guadagnato terreno superando Ben Dörr. Il pilota McLaren è però stato protagonista dell’episodio che ha portato alla prima neutralizzazione. Al secondo giro è entrato in contatto con il debuttante Bastian Buus in uscita dalla prima curva finendo in testacoda contro le barriere. L’episodio sarebbe poi costato caro al danese del Land Motorsport, inizialmente quarto al traguardo ma successivamente penalizzato di cinque secondi e retrocesso al quattordicesimo posto.

Alla ripartenza Engel sembrava avere la situazione sotto controllo, ma la finestra dei pit-stop ha cambiato completamente gli equilibri. Manthey ha richiamato presto Preining ai box e il cambio gomme perfetto dei meccanici Porsche ha permesso all’austriaco di guadagnare terreno. Quando Engel si è fermato, due giri più tardi, un problema alla ruota posteriore sinistra ha rallentato le operazioni facendogli perdere secondi preziosi e, di fatto, la leadership.

Da quel momento Preining ha preso il controllo della corsa, resistendo anche alle successive safety car causate dai problemi tecnici che hanno colpito Nicolas Baert prima e Kelvin van der Linde poi. Alle sue spalle Lucas Auer ha completato una storica doppietta tutta austriaca, la prima nella storia del DTM, davanti proprio ad Engel, purtroppo penalizzato dall’errore ai box.

Marco Wittmann ha guadagnato la quarta posizione, dopo una notevole rimonta dalla quindicesima casella in griglia, precedendo Tom Kalender, autore del suo miglior risultato nel DTM. Timo Glock ha chiuso sesto con la McLaren Dörr Motorsport dopo aver evitato ulteriori sanzioni nonostante una penalità scontata durante la gara. A punti anche Arjun Maini e Matteo Cairoli, all’esordio con la Ferrari Emil Frey. Nonostante una penalità per falsa partenza, Riccardo Feller ha comunque centrato la top ten.

Quella di domenica è stata invece la corsa del riscatto di Engel. Partito quarto, il pilota della Mercedes ha costruito il successo già nei primi metri con uno scatto eccezionale. Alla staccata del tornante ha superato il compagno Jules Gounon e, sfruttando lo spazio tra Finn Wiebelhaus e Auer, si è portato alle spalle del poleman van der Linde già al termine del primo giro. Il sudafricano della BMW Schubert ha mantenuto inizialmente la testa della corsa, ma il ritmo di Engel è stato incontenibile.

Le due finestre obbligatorie dei pit-stop hanno nuovamente assunto un ruolo decisivo. Il team Winward Racing questa volta ha eseguito alla perfezione entrambe le soste consentendo a Engel di effettuare l’undercut su van der Linde e consolidare il vantaggio nella seconda parte di gara. Dietro di lui è emerso Wittmann, risalito dal nono al secondo posto grazie a un’ottima strategia e a un passo gara efficace.

Ancora una volta Auer si è confermato protagonista assoluto del weekend. Dopo il secondo posto del sabato, l’austriaco ha centrato un altro podio chiudendo terzo davanti a Gounon e a uno splendido Nicki Thiim. Il danese dell’Aston Martin Comtoyou è stato autore di sorpassi spettacolari, in particolare alla curva 3, riuscendo a precedere nel finale proprio van der Linde, scivolato sesto dopo essere partito dalla pole.

Tra i protagonisti anche Dörr, settimo dopo il ritiro del giorno precedente e finalmente premiato da una gara lineare, mentre Wiebelhaus ha chiuso ottavo per aver perso terreno nella seconda sosta. Thierry Vermeulen e Buus hanno completato la top ten dopo una lotta serrata nelle fasi finali. Weekend più complicato invece per Preining. Il vincitore del sabato, appesantito dalle zavorre regolamentari, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto.

La classifica piloti vede adesso Engel davanti a tutti, seguito da Auer e Wittmann. Terminato il primo weekend stagionale, il DTM ritornerà in azione in Olanda sul circuito di Zandvoort il fine settimana del 24 maggio.

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