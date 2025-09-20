DTM: Rast (BMW) e Feller (Audi) si dividono la scena al Red Bull Ring, Auer (Mercedes) ancora al comando

SPIELBERG – Sul Red Bull Ring il DTM ha vissuto un fine settimana denso di emozioni e colpi di scena. Due gare, quelle andate in scena sul circuito austriaco, dalle dinamiche opposte hanno visto BMW protagonista nella giornata del sabato con una sonora doppietta ad opera di René Rast e Marco Wittmann. Mentre domenica si è assistito al ritorno alla vittoria di Audi grazie a un bravissimo Ricardo Feller. Quando manca solamente il round di Hockenheim al termine della stagione, il campionato DTM è a più aperto che mai.

Gara 1 ha visto Rast confermarsi come uomo del momento. Determinato fin dal via, il pilota tedesco ha messo immediatamente pressione sul compagno di marca Wittmann, partito dalla pole. Dopo averlo attaccato nei primissimi giri, Rast ha trovato il varco giusto al terzo passaggio, prendendo il comando della corsa e non mollandolo più. Nonostante un aggravio di peso di 20 kg imposto dal BoP, la BMW M4 GT3 di Schubert Motorsport si è rivelata imprendibile. Rast ha chiuso con oltre tre secondi di margine su Wittmann, firmando il suo terzo successo stagionale. La doppietta BMW si è concretizzata anche grazie a un errore di Jack Aitken, che aveva scavalcato Wittmann con una strategia di pit stop anticipata, ma all’ultimo giro ha perso il controllo della sua Ferrari finendo nella ghiaia.

Il podio si è così completato con Thierry Vermeulen, bravo a portare la Ferrari dell’Emil Frey Racing in terza posizione davanti al compagno di squadra Ben Green. Maro Engel ha chiuso quinto, confermandosi il miglior interprete Mercedes, mentre Thomas Preining ha limitato i danni con una rimonta fino al sesto posto che lo ha mantenuto in corsa per il titolo. Da segnalare anche la settima posizione di Jordan Pepper, con la Lamborghini Hurácan GT3, e l’ottavo posto di Jules Gounon, il quale subito dopo la bandiera a scacchi ha dovuto fermare la sua Mercedes per un principio d’incendio. Non è invece andata bene a Lucas Auer, solo dodicesimo, mentre Mirko Bortolotti ha faticato ancora una volta a trovare il passo restando fuori dalla zona punti.

Gara 2 ha segnato il ritorno al successo di Audi che, fino a poche settimane fa, sembrava ormai ai margini del DTM. Feller, con la R8 LMS GT3 schierata dal team Land Motorsport, ha regalato alla Casa dei Quattro Anelli una vittoria dal sapore speciale. Scattato dalla seconda posizione, lo svizzero si è prima difeso dall’assalto di Aitken e poi si è lanciato all’inseguimento del poleman Vermeulen. Il duello tra i due ha infiammato la prima parte di gara fino al decisivo sorpasso di Feller all’ultima curva del quattordicesimo giro. Da quel momento in poi, complice anche la perfetta esecuzione delle due soste obbligatorie, Feller ha gestito senza sbavature fino al traguardo, riportando Audi al successo nel DTM a quasi un anno di distanza dall’ultima volta.

Alle sue spalle, Vermeulen ha confermato il grande stato di forma con un nuovo podio, mentre Lucas Auer ha ritrovato il sorriso davanti al proprio pubblico centrando un prezioso terzo posto. Con questo risultato l’austriaco si è confermato leader del campionato quando manca soltanto l’ultima tappa di Hockenheim. Alle sue spalle si sono piazzati Engel e un combattivo Arjun Maini, su Ford Mustang GT3, seguiti da Pepper che, con il sesto posto, si è riportato in seconda posizione in classifica generale a sole sette lunghezze da Auer.

Tra gli altri protagonisti della domenica va segnalata la settima posizione di Ayhancan Güven, miglior pilota Porsche, davanti a Gounon. Le Lamborghini di Bortolotti ed Engstler hanno completato la top ten. Gara da dimenticare per Rast, penalizzato due volte per infrazioni ai box e solo tredicesimo al traguardo. Peggio ancora è andata ad Aitken e Preining, entrambi costretti a fermarsi per una foratura che li ha esclusi dalla lotta. Il DTM vola dritto verso la finale che, come da tradizione, andrà in scena sul tracciato di Hockenheim il fine settimana del 5 ottobre.

DTM – Red Bull Ring: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2