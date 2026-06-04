Ducati, Bagnaia carico per il Gp d'Ungheria: «Siamo cresciuti, vogliamo inizare a compere con l'Aprilia»

«E' stato sicuramente un weekend positivo, il lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti». Dopo il podio conquistato al Mugello, Pecco Bagnaia appare carico per il weekend al Balaton Park per il Gp d'Ungheria che vede in palio anche i punti della Sprint Race. «Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo - spiega - Proveremo a far qualcosa anche qui. È una pista diversa, non c'è tanto consumo e le gomme durano molto, c'è tanto grip e quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, cercheremo di far bene». «Qui sicuramente ci saranno più moto veloci, perché la pista è con tanto grip e quindi le problematiche di qualche moto scompariranno - conclude il pilota della Ducati - Sicuramente anche le Honda e le Yamaha saranno molto veloci».