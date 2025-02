Ducati, Bagnaia dopo il primo giorno di test: «Giornata sfortunata, non ha funzionato niente. Penso di scegliere il motore 2024»

"È stata una giornata sfortunata, non ha funzionato niente e dobbiamo ripartire da zero giovedì. Per fortuna con Marc ha funzionato tutto, quindi ci dà un po' di fiducia». Così il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia, dopo la prima giornata dei test MotoGp di Buriram, chiusa con l'ottavo tempo a oltre otto decimi dal leader, il compagno di squadra Marc Marquez. Il piemontese parla anche della scelta del motore: «Siamo indirizzati verso il 2024, ma aspettiamo l'ultimo giorno di test».