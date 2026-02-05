Ducati, Bagnaia: «Il mio futuro? Sono un pilota da prima linea, ho grandi opportunità e deciderò molto presto»

«Credo di essere un pilota da prima linea, quindi bisogna che le mie ambizioni mi portino sempre a stare in prima linea. Opportunità ce ne sono tante, fortunatamente quanto di buono fatto negli ultimi anni aiuta in questo momento. Ma senza pressione e senza fretta si farà la scelta più giusta. Sul tavolo ho grandi opportunità e deciderò molto presto». Così il pilota della Ducati, Francesco 'Pecco' Bagnaia, al microfono di Sky Sport a margine dell'ultima giornata dei test MotoGp di Sepang, in merito al suo futuro. Il suo contratto con la scuderia di Borgo Panigale scade al termine di questa stagione.