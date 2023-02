Ducati, Bagnaia: «Quartararo è ancora rivale numero uno». Domani MotoGp torna in pista con primi test a Sepang

SEPANG - «Quartararo è ancora il mio rivale pricipale se devo dirne uno». Parola del campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagnaia, alla vigilia dei primi test 2023 a Sepang in Malesia. «Sono molto carico - aggiunge il pilota derlla Ducati - non vedo l’ora di ricominciare e vedere le prime immagini della moto con il numero uno sono molto carico. È una delle mie piste preferite. Sono contento di essere qui, è una pista che mi ha dato tanto e che mi ha fatto fare la differenza in campionato» «I test - prosegue Bagnaia ai microfoni di Sky - servono per ricominciare ma per vedere dove siamo bisognerà aspettare la prima gara».

La MotoGP tornerà ufficialmente in azione venerdì 10 febbraio, quando le 22 star della classe regina faranno rombare i loro quadricilindrici a Sepang, in Malesia. I cinque marchi coinvolti saranno al lavoro per farsi trovare pronti al primo GP in calendario a fine marzo in Portogallo. Le basi per la corsa al titolo MotoGp, insomma, verranno messe proprio in questi giorni: al lavoro dei reparti corse seguiranno le sensazioni dei piloti e i verdetti del cronometro. Tre le giornate di azione previste in Malesia, da venerdì a domenica. Il via alle 10 ora locale fino alle 18. A seguire, le prove di partenza, per quindici minuti. I crono potranno essere consultati in diretta attraverso il servizio Live Timing su motogp.com. Il sito ufficiale offrirà inoltre aggiornamenti a metà giornata e ogni sera.