Ducati: Bagnaia: «Questa stagione ho una motivazione in più». Marquez: «Un privilegio essere qui»

Per la quinta stagione Francesco Bagnaia veste i colori della squadra Ducati Lenovo Team, dopo 29 vittorie e 2 titoli mondiali. In questi cinque anni - ha detto Bagnaia incontrando i giornalisti a Madonna di Campiglio dove per il terzo anno consecutivo si svolge «Campioni in pista», l'evento con il quale la casa di Borgo Panigale presenta le attività agonistiche dalla prossima stagione - «ho sempre trovato un ambiente fantastico e tanto appoggio sotto tutti i punti di vista. Lo sviluppo e la progressione che c'è stata rende molto orgoglioso anche me. Spero di continuare così e penso che il rosso sia un colore che mi dona molto ed è un'emozione come sempre essere qui alla presentazione della prossima stagione». Dal punto di vista dei risultati il 2024 "è stata una stagione incredibile con 11 vittorie, però la ciliegina sulla torta non c'è stata. È stato un inverno in cui ho cercato di analizzare tutto e arriviamo a iniziare la stagione con una motivazione in più. Siamo carichi e c'è molta voglia di concludere ciò che lo scorso anno ci è sfuggito». Per la nuova stagione l'obiettivo "è di vincere il titolo piloti e costruttori. Dobbiamo lavorare come squadra e provare di portare a casa punti e vittorie per vedere a fine anno come siamo in classifica».

«Ho tanta esperienza nella MotoGP. Ho lottato tanto contro la Ducati, ma per me un privilegio essere ora in Ducati». Lo ha detto Marc Marquez, pilota spagnolo vincitore di sei titoli mondiali nella classe regina, incontrando i giornalisti in occasione dell'evento «Campioni in pista» a Madonna di Campiglio. Sulla nuova stagione lo spagnolo ha affermato: «Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team. È emozionante essere qui a Madonna di Campiglio per iniziare una nuova stagione della MotoGP che segna l'inizio di quella che considero la sfida più importante della mia carriera». «Adesso - ha aggiunto Marquez - non vedo l'ora di proseguire il lavoro iniziato nei test di Montmeló lo scorso novembre e di tornare in sella alla moto a Sepang e poi a Buriram. Il mio primo obiettivo a breve termine è divertirmi alla guida, perché so che se ci riesco tutto il resto arriverà. Come ho detto tante volte - ha concluso - quando sei un pilota di una squadra ufficiale, l'obiettivo finale non può che essere quello di essere competitivi in ;;ogni gara, conquistare podi e vittorie e provare a lottare per il Campionato».