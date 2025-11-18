Ducati celebra la sua storia racing con 2 livree speciali sulle Desmosedici GP di Bagnaia e Bulega

Ducati ha inaugurato la stagione sportiva 2026 durante i test MotoGP di Valencia, introducendo due livree speciali sulle Desmosedici GP di Francesco Bagnaia e Nicolò Bulega. Questa iniziativa celebra il prossimo Centenario che la casa motociclistica festeggerà nel 2026, richiamando vittorie significative della sua storia racing. La moto di Francesco Bagnaia presenta una livrea ispirata alla 750 Imola Desmo, in riferimento alla doppietta di Paul Smart e Bruno Spaggiari alla 200 Miglia di Imola del 1972. Nicolò Bulega ha invece guidato con i colori della 750 Supersport Desmo, la moto con cui Franco Uncini vinse il titolo italiano della classe 750 cc nel 1975.

Queste presentazioni seguono una stagione sportiva 2025 che ha visto Ducati ottenere risultati rilevanti in diverse categorie. In MotoGP, Marc Márquez ha conquistato il Titolo Piloti con cinque Gran Premi di anticipo. Álex Márquez (BK8 Gresini Racing Team) ha chiuso la classifica piloti al secondo posto, con Francesco Bagnaia nella Top 5. Questo ha rappresentato il quinto Titolo Piloti complessivo per Ducati e il quarto consecutivo, ottenuto con piloti differenti. La casa di Borgo Panigale ha inoltre conseguito il sesto Titolo Costruttori consecutivo in MotoGP e il Titolo Team con il Ducati Lenovo Team, affiancato dal secondo e terzo posto in classifica del BK8 Gresini Racing Team e del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.