Ducati Desmo250 Mx, svelata la livrea ufficiale del Racing Factory Mx2 Team con Zanchi e Mancini

Con l'avvicinarsi del Gran Premio di Argentina Mxgp, round inaugurale del Campionato del Mondo Fim di Motocross 2026, Ducati alza il sipario sulla livrea ufficiale delle nuove Desmo250 Mx che debutteranno nella stagione iridata. Le moto saranno schierate dal Beddini Racing Ducati Factory Mx2 Team, impegnato su doppio fronte: nel Mondiale Mx2 con Ferruccio Zanchi e nell'Europeo Emx250 con Simone Mancini. Per Zanchi, diciannovenne toscano, si tratta dell'esordio iridato in sella alla nuova motocross di Borgo Panigale, già protagonista a inizio stagione con il podio conquistato nel primo round degli Internazionali d'Italia 2026 ad Alghero.
Il debutto mondiale è in programma a Bariloche, sede della prova argentina che aprirà ufficialmente il calendario Mxgp. Percorso parallelo per il diciottenne Simone Mancini, originario di Cingoli, che porterà in gara la Desmo250 Mx nel Campionato Europeo Emx250. Il suo esordio stagionale arriverà due settimane più tardi sul nuovo tracciato di Almonte, in Andalusia, primo dei dodici appuntamenti in calendario per la serie continentale. Con la Desmo250 Mx, Ducati prosegue così lo sviluppo del proprio programma off-road, rafforzando la presenza nelle competizioni motocross internazionali e puntando su giovani talenti per il debutto della nuova piattaforma racing.