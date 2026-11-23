I vertici di Borgo Panigale celebrano lo storico titolo mondiale conquistato da Marc Marquez. In una nota ufficiale, l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, ha esaltato l'impresa compiuta dallo spagnolo: «Quando ti ritrovi a oltre cento punti dalla vetta del Campionato, pensare di vincere il mondiale sembra impossibile. Marc ha dimostrato ancora una volta che i limiti esistono solo per essere superati, firmando quella che è la più grande rimonta nella storia recente della MotoGP e confermando il suo posto tra i migliori piloti di tutti i tempi».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra alla base del successo: «Quella tra Marquez e Ducati è una sinergia costruita sul lavoro, sul rispetto reciproco e sulla costante ricerca dell'eccellenza. Un binomio vincente. Marc ha condotto la stagione in maniera straordinaria, dimostrando tutto il suo immenso talento, la sua capacità di adattamento e una determinazione che non ha mai smesso di sorprenderci. Insieme siamo riusciti a scrivere una nuova pagina nella storia del motociclismo: un grazie a Marc, ma soprattutto a tutta la squadra per l'impegno senza sosta durante tutti questi mesi».