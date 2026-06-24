Ducati e Bagnaia si separano a fine stagione: “un viaggio emozionante con 2 titoli mondiali piloti, 31 vittorie, 63 podi e 28 pole position”

«Percorsi diversi, nuove sfide, ma che viaggio emozionante abbiamo vissuto insieme. Pecco Bagnaia e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026 di MotoGp». Così, sui social, la casa di Borgo Panigale annuncia l'addio al pilota più vincente della sua storia, ricordando i «due titoli mondiali piloti, 31 vittorie, 63 podi e 28 pole position». «Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre - scrive invece il pilota -. Mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. Sei parte di me, lo sarai sempre».