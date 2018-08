Ducati e Dovizioso pole a Brno, precedono Rossi e Marquez

BRNO - «La pole fa sempre piacere, ma ancor più importante è il modo in cui è arrivata. Sono veloce». Con un giro eccezionale nel finale della Q2, Andrea Dovizioso ha infranto il tabù che non vedeva la Ducati partire davanti a tutti a Brno da 10 anni, con Casey Stoner. Il pilota forlivese dividerà la prima fila con due clienti assai scomodi: Valentino Rossi e, ancor più pericoloso, Marc Marquez, che da quando è arrivato in Repubblica Ceca sta lavorando sulla sua Honda in prospettiva gara. Il forlivese e lo spagnolo hanno dato l’impressione di essere i più vicini a trovare la quadra su un circuito che il caldo inusuale ha reso ancor più difficile da decifrare per la scelta delle gomme.

In seconda fila scatteranno Jorge Lorenzo (con la seconda Ducati ufficiale), Cal Crutchlow (Honda) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac). Ottavo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, preceduto dalla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Nono Alex Rins. Solo 12/o Maverick Vinales (Yamaha), che ha confermato di essere alle prese con un fine settimana complicato e nella Q2 ha peggiorato il tempo ottenuto in Q1. «Non so se in gara basterà - ha aggiunto Dovizioso - La Honda è in forma, anche Danilo e Jorge vanno forte. Poi c’è Valentino... Però sono fiducioso». La pole «non me l’aspettavo - ha ammesso - ma quando ho cominciato a spingere ho capito che la moto andava».

È arrivata grazie «al grip che mi ha consentito di spremere il posteriore al massimo. Però ho potuto forzare tanto anche all’anteriore». Soddisfatto Rossi, ma prudente in vista della gara: «Con le gomme nuove, nel giro secco, sono performante. Però il passo gara non è un gran che, la moto scivola tanto. Per questo è importante partire davanti. Dovizioso e Marquez ne hanno di più, dovrò cercare di restargli attaccato con i denti. Ora viene il difficile». La scelta della gomma rimane il rebus da sciogliere: «Al momento siamo indecisi, dipenderà dalla temperatura. Dovremo trovare quella che va meno peggio».

«Sarà una gara divertente perché siamo in tanti ad andare forte - prevede Marquez - Che Dovizioso qui va forte io l’avevo capito già venerdì. Sono contento perché comunque abbiamo lavorato bene su una pista dove altre volte ho faticato». In Moto2 è arrivata la prima pole mondiale in carriera di Luca Marini (con la KTM dello Sky Racing Team VR46), fratello di Rossi. Condividerà la prima fila con Alex Marquez, altro pilota dai natali eccellenti. Terzo scatterà Mattia Pasini. Anche Jakub Kornfeil, pilota di casa a Brno, ha assaporato l’emozione della prima pole. Prima fila della Moto3 tutta KTM con il britannico John McPhee e lo spagnolo Marcos Ramirez.