Ducati, ecco il team Gresini 2026. Alex Marquez: «Pronti a una stagione di nuovi successi»

Il team Gresini MotoGp ha svelato le ufficialmente la livrea delle Desmosedici che scenderanno in pista nella prossima stagione, caratterizzate ancora dal classico colore azzurro. La presentazione si è svolta a Kuala Lumpur, sede del title sponsor BK8 News, alla presenza del solo Alex Marquez, dato che Fermin Aldeguer è bloccato a casa a causa di un incidente in allenamento.

«Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione col team - ha detto Marquez, secondo l'anno scorso nella classifica del Mondiale -. Speriamo sia una stagione ricca di successi, da parte nostra ci metteremo tutto l'impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova», ha concluso lo spagnolo, che avrà a disposizione una Ducati factory, mentre Aldeguer correrà con una moto 2025.