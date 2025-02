Le Ducati dei fratelli Marquez sfrecciano nella 1° giornata di test in Thailandia. Marc davanti ad Alex, poi la Rossa di Morbidelli

Marc Marquez su Ducati è stato il più veloce nella prima delle due giornate di test pre-stagionali sul circuito di Buriram in Thailandia, a due settimane dal via della stagione 2025 della MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il fratello minore Alex Marquez (Ducati-Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati-VR46). Quarto tempo per Marco Bezzecchi su Aprilia, quinto Acosta su Ktm, poi le Honda di Marini e Zarco. Solo ottavo Francesco Bagnaia, a più di otto decimi. La sessione si è svolta in un caldo intenso, sopra i 37 gradi nel pomeriggio, che ha dato ai piloti una panoramica delle condizioni previste per il primo Gran Premio della stagione, il 2 marzo. Il detentore del titolo spagnolo Jorge Martin (Aprilia) ha dovuto rinunciare a causa di una lesione alla mano destra, dovuta ad una caduta in Malesia che ha richiesto un intervento chirurgico. Le squadre hanno un'ultima giornata di test domani, prima dell'inizio della stagione più lunga nella storia del MotoGP con 22 date in programma.

«Le sensazioni sono buone, sto conoscendo meglio la moto». Così il neo pilota Aprilia Marco Bezzecchi, al microfono di Sky Sport, a margine della prima giornata dei test MotoGp di Buriram. «L'Aprilia è molto solida all'anteriore: quando non c'è tanto grip, piuttosto che fermarsi, tende a far scivolare ancor di più le gomme in staccata -aggiunge Bezzecchi-. In quel frangente non è facile, ma anch'io che devo capire bene come guidarla». E sul rischio caduta in uscita dai box il romagnolo scherza: «Avevo una gran voglia di andare in pista, ci ho messo troppa foga..."