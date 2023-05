Ducati, la sfida di Bagnaia a Le Mans: «Qui siamo veloci». Quartararo punta a dare spettacolo in casa, Marquez non s’illude

LE MANS - Ora che si è ripreso la testa del Mondiale non vuole più lasciarla e a Le Mans dove è caduto lo scorso anno vuole lanciare una sfida ai rivali diretti. Parole e ambizioni targate Francesco Bagnaia, che in vista del Gran Premio di Francia punta tutto sulla sua Ducati: «Il potenziale è molto alto. Però dobbiamo essere cauti e non commettere errori. Sono sicuro - aggiunge il campione del mondo - che con la competitività della moto e riuscendo a leggere al meglio la condizione del tracciato, saremo veloci. Però qui è sempre un’incognita». Bagnaia avrà un compagno inedito al box a Le Mans, Danilo Petrucci: il pilota umbro è stato, infatti, chiamato a sostituire Bastianini, ancora infortunato. «Sono contento per Danilo - ha aggiunto il campione del mondo in carica -. Mi spiace che Enea non ci sia, c’è bisogno di lui nel box ed è una mancanza che si sente. Ma è giusto dare possibilità a Petrucci, che tra l’altro ha vinto su questa pista la sua ultima gara in MotoGP in condizioni di bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi d’aiuto».

Poi un confronto con il campione del mondo di F1 Verstappen: «Se sento meno simpatia da parte del pubblico come Verstappen in F1? Per ora no, ma è normale che più vinci e più magari hai dei problemi da questo punto di vista. Magari metà del pubblico sta con te e l’altra metà contro di te. Ma è normale quando vinci e sei in campione». E infine a Bagnaia fanno vedere un video al box con Valentino Rossi dopo la vittoria di Jerez: «Con Vale ci divertiamo e parliamo anche molto. I miei errori non sono stati frutto di una distrazione, ma da tutti gli errori si può migliorare. Sono stato contento di rivederlo al box Ducati». Tra i rivali diretti, dovrà vedersela, oltre che con Marc Marquez di nuovo in pista dopo lo stop per infortunio, anche con l’idolo di casa Fabio Quartararo: «Spero di poter dare spettacolo da venerdì. Spero che sia un punto di svolta per la nostra stagione e spero di rendere contenti tutti i fan. I test a Jerez? Abbiamo provato alcune cose ma non tutte hanno funzionato.

Questo weekend riproveremo il telaio - aggiunge il pilota francese della Yamaha -, nel giro secco abbiamo cambiato le basi della moto, dall’inizio non avevo fiducia al 100% e così cercheremo di riprovarci, partendo dalla base sul giro secco che abbiamo provato a Jerez». E infine Marquez che non si fa illusioni: «Sono contento di tornare ma non posso aspettarmi molto da questo weekend. Devo ritrovare il ritmo di una MotoGP, questo è il mio obiettivo. E poi nelle settimane successive dovrò recuperare la condizione fisica per arrivare alla stessa forma di Portimao. Ho mancato il test a Jerez e cercherò di provare qualcosa qui».