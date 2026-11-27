Una notizia destinata a riscrivere la storia recente del motociclismo scuote il paddock di Valencia alla vigilia dell'ultimo appuntamento della stagione 2026. Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGP proprio all'avvio del weekend al Circuit Ricardo Tormo: il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica 29 novembre sarà dunque l'ultima gara in carriera per il 33enne fuoriclasse spagnolo e con il Ducati Lenovo Team.

L'annuncio arriva a pochi giorni dal trionfo di Portimao, dove il numero 93 ha conquistato il decimo titolo mondiale complessivo – l'ottavo nella classe regina – chiudendo così la propria parabola agonistica da campione del mondo in carica.

L'annuncio con i cartelli prima delle FP1 e la conferenza stampa. Il colpo di scena è andato in scena questa mattina, poco prima delle FP1, direttamente nel box Ducati Lenovo. Marquez ha scelto di comunicare la decisione davanti alle telecamere sfogliando una serie di cartelli: "Parleremo dopo, ma prima grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia."

Pochi minuti dopo, Ducati ha confermato ufficialmente la scelta sui propri canali social, precisando che il pilota spagnolo terrà una conferenza stampa speciale al circuito Ricardo Tormo a partire dalle 12:15 CET per fornire ulteriori dettagli.

Dal decimo titolo all'addio alle corse. La decisione sorprende per tempismo, ma matura al termine di un percorso segnato tanto dai successi quanto dalle battaglie fisiche legate agli infortuni affrontati negli anni. Appena domenica scorsa a Portimao, Marquez aveva messo in bacheca il decimo alloro iridato della carriera e l'ottavo in MotoGP, lasciandosi alle spalle un capitolo irripetibile del motomondiale e preparandosi ora all'ultimo giro d'onore davanti al pubblico di Valencia.