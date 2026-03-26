Ducati, Marc Marquez: «Miglioro ed amo questa pista, ma qui è favorito Bezzecchi»

«Amo questa pista, ho vinto sette volte ma non nelle ultime quattro stagioni, quindi devo capire quali errori ho fatto e come migliorare. Austin si adatta al mio stile ma i primi due settori sono molto fisici e ancora non sono al 100%". Lo ha detto Marc Marquez nella conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio degli Usa, un weekend nel quale vede «favorito Marco Bezzecchi, che sta dimostrando una grande velocità ed è il leader del Mondiale. Io cercherò di fermarlo ma in questo momento è il pilota più veloce. Anche Diggia è molto veloce, noi ci concentreremo sul nostro lavoro».

«L'anno scorso abbiamo iniziato la stagione con una forma migliore e stiamo cercando di tornare ad avere un buon feeling, questo è il mio obiettivo per il weekend - ha proseguito -. Mi manca ancora un po' di feeling, devo essere più costante sui tempi sul giro. Ci serve un po' di costanza, servono i tempi sul giro in maniera più facile. Ma in Brasile è già andata meglio rispetto alla Thailandia».