Ducati, Marc Marquez operato alla scapola destra. Pirro lo sostituirà nel Gp d'Australia

Dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra subita nella caduta in Indonesia, Marc Márquez è stato operato con successo presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Lo rende noto il Team Ducati. Lo stesso staff medico che lo aveva visitato sette giorni fa «ha constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari». L'intervento era una delle possibilità prese in considerazione fin dall'inizio dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo previsto non avesse dato risultati favorevoli. In ogni caso, il recupero di Marc Márquez, che si trova già a casa, «seguirà lo stesso iter e i progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni».

Michele Pirro sostituirà l'infortunato di Marc Marquez nel prossimo Gp d'Australia, in programma a Phillip Island il 19 ottobre. Lo ha annunciato la Ducati. in Australia. Per il collaudatore del team di Borgo Panigale si tratta del 70° Gp mondiale con una Desmosedici. Marquez, che salterà anche il successivo Gp di Malesia del 26 ottobre, si è infortunato nel Gp di Indonesia a Mandalika, riportando la frattura al processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra.