Ducati, Marquez: «Fino ad ora é mancata continuità». Bagnaia: «Momento difficile, ma io ci credo sempre»

«Abbiamo la moto» per puntare a vincere, «si é visto con Alex» e nei test «abbiamo lavorato tantissimo». Quindi «proviamo già qui», a Le Mans, a tornare almeno sul podio. Marc Marquez a Sky Sport, ha parlato di cosa si aspetta dal GP di Le Mans. «Dobbiamo vedere il meteo, ma penso introdurremo qualche novità" provata nei test, ha aggiunto lo spagnolo, che su quel circuito ha vinto tre volte in MotoGP, ma l'ultima nel 2019. «Sto lavorando per migliorare il mio feeling, ho la velocità per raggiungere il podio, ma mi è mancata continuità finora». Per risalire la corrente «bisogna limare due decimi al giro, ma piano piano possiamo tornare dove eravamo l'anno scorso», ha concluso.

La nuova carenatura della Ducati, che nei test di lunedì aveva ben impressionato Francesco Bagnaia, «credo che possa esserci, ma non in tante unità. Quindi in caso di condizioni (meteo, ndr) miste non penso che la utilizzeremo. Proprio perché ce ne sono poche e non bisogna rovinarle in vista di Barcellona, dove la parte aerodinamica fa più la differenza». Al microfono di Sky Sport Bagnaia ha parlato di cosa si aspetta per il GP di Francia.

Il momento "é un po' difficile per la Ducati in generale, che non sta sicuramente funzionando come ci saremmo aspettati. Io sono in questa situazione da più di un anno. Fatico abbastanza ed é strano perché adesso mi sento meglio sulla moto, ho più feeling, soprattutto sull'anteriore. Ma continuo a non riuscire a fare quello che vorrei. E' una moto piuttosto nervosa in staccata, come ha dimostrato la mia caduta a Jerez. Quindi é un momento complicato, ma io sono un romantico e ci credo sempre. So che il potenziale per stare davanti ce lo abbiamo, bisogna solo trovare la quadra», ha concluso Bagnaia.