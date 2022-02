Ducati: nuovo rosso e tanta tecnologia, la nuova Desmosedici punta al Mondiale. Bagnaia: «Vogliamo titolo piloti». Ad Domenicali: «Più competitivi»

BORGO PANIGALE - Rosso intenso, un motore nuovo, tanto ingegno e tecnologia al top. A poco meno di un mese dal via della stagione 2022 della MotoGp, la Ducati ha presentato, con un video, condiviso sulle principali piattaforme social, il team e la moto che punta diretta alla vetta della classifica piloti dopo aver vinto titolo costruttori e a squadre nel 2021. Svelati in streaming tutti i dettagli della Desmosedici con cui Francesco Bagnaia e Jack Miller cercheranno di riportare il titolo a Borgo Panigale a partire dalla prima gara del campionato a Losail in Qatar il 6 marzo. Dopo Sepang, i piloti Ducati torneranno in pista dall’11 al 13 febbraio per tre giornate di test sul nuovissimo Mandalika Street Circuit di Lombok, in Indonesia, mentre la prima gara del Campionato 2022 sarà il 6 marzo e, come di consueto, si svolgerà in notturna sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar.he hanno debuttato in pista lo scorso 5 e 6 febbraio in occasione dei Test precampionato in Malesia.

La Ducati 2022 ha anche un motore completamente nuovo, come spiegato dall’ingegnere Luigi Dall’Igna: «L’obiettivo era sempre quello di trovare più cavalli: questa resta la nostra principale filosofia, mantenendo la guidabilità del motore vecchio, su cui onestamente avevamo già raggiunto un bel livello». Dopo Sepang, i piloti Ducati torneranno in pista dall’11 al 13 febbraio per tre giornate di test sul nuovissimo Mandalika Street Circuit di Lombok, in Indonesia, mentre la prima gara del Campionato 2022 sarà il 6 marzo e, come di consueto, si svolgerà in notturna sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar. «C’è grande fermento per l’inizio di questo campionato MotoGP - ha detto Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati - La voglia di metterci alla prova dopo la conquista del secondo Titolo Mondiale Costruttori consecutivo è veramente tanta. La scorsa stagione abbiamo deciso di puntare su una nuova strategia che ci ha dato grandi soddisfazioni, con piloti giovani ed energici che quest’anno sono maturati e, forti delle esperienze raccolte, sono pronti ad essere ancora più competitivi. Nel 2022 si aggiungono altre due nostre moto e diventeranno ben otto le Ducati in pista sui circuiti di tutto il mondo».

Le novità di motore e aerodinamica si sono viste in pista nei primi due test ufficiali, sul circuito di Sepang in Malesia dove Bagnaia è sembrato già entusiasta della sua Rossa. «Sono felice per l’inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022. Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno: mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l’ora di tornare a gareggiare con lei. L’obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale».