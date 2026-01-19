Ducati presenta a Madonna di Campiglio la GP26, la livrea è Rosso Centenario. Bagnaia e Marquez insieme: «È bellissima»

A Madonna diCampiglio, nel cuore del Parco naturale dell'Adamello-Brenta, Ducati torna, come di consuetudine, per la presentazione della stagione 2026 del Lenovo Ducati Team che scenderà in pista nel MotoGp con i piloti Marc Marquez e Francesco Bagnaia, la formazione più titolata di sempre. «Iniziamo questa stagione con la forza dei risultati del passato», ha esordito Claudio Domenicali, «per capire dove il team sta andando è importante riconoscere i risultati ottenuti nelle scorse stagioni».

Tanti successi, quelli raccolti nel 2025, tra cui 17 vittorie e 88 podi consecutivi. Per il centenario di Ducati, che verrà celebrato proprio nel 2026, il Ducati Lenovo Team scenderà in pista con una moto che riprenderà parte della tradizione, come il colore Rosso Centenario, già visto su diverse moto del passato, tra cui la Ducati 60 e la Marianna. «La livrea è molto bella» ha commentato Bagnaia a cui ha fatto eco Marquez aggiungendo che «Una moto veloce è una moto bella, questo il motto».

La GP26 introduce alcune novità rispetto alla stagione 2025, «Stiamo lavorando sulla performance del motore per un'erogazione più fluida - ha detto Davide Barana, direttore tecnico Ducati - e stiamo cercando di migliorare la velocità massima e l'aerodinamica nonché aiutare ad uscire dalla curva a una velocità superiore». Il 2026 sarà anche un anno di lavoro doppio, «dal 2027 ci saranno nuove regolamentazioni - ha detto Luigi Dall'Igna, Ducati Corse general manager - quindi dovremo lavorare su due progetti».