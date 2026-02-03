Ducati test Sepang, Bagnaia: «Sono sollevato, con la moto nuova mi sono trovato subito bene»

«Ricominciare è fantastico, quello che ti dà la MotoGp è incredibile. Oggi me la sono goduta alla grande. Abbiamo avuto modo di fare diversi giri, sia questa mattina con la media che oggi pomeriggio con la soft. Abbiamo lavorato molto bene devo dire, tutto quello che abbiamo provato ha dato dei chiari feedback. Fortunatamente il mio feeling è molto positivo, soprattutto sul davanti della moto in staccata e in ingresso, che era quello che cercavamo l'anno scorso. Quindi per il momento bene. Poi ci siamo concentrati su nuove parti come la carena: ha pro e contro ma ho fatto lo stesso identico tempo con entrambe, vecchia e nuova, quindi come inizio e pochi chilometri è positivo». Così Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo il primo giorno di test a Sepang, dove ha fatto segnare l'ottavo tempo.

«Abbiamo provato la moto nuova, rinnovata sotto qualche aspetto dove sono potuti intervenire -prosegue il pilota della Ducati-. Da subito mi sono trovato bene. Fortunatamente quello che l'anno scorso era un limite qua sembra non esserci. E' vero anche che è una pista in cui sono sempre andato veloce, quindi per il momento bisogna sempre prendere tutto con le pinze, ma sono molto sollevato di questa prima giornata, come feeling mi sono sentito bene da subito». «Domani il programma è generale. Abbiamo altre cose da provare ma fare anche una simulazione di Sprint Race, il terzo giorno faremo un time attack che sarà fondamentale e utile. Ho visto che già diversi piloti l'hanno provato oggi ma noi eravamo molto concentrati sul portare avanti le gomme e cercare di fare dei giri per capire di più la carena nuova soprattutto», conclude Bagnaia.