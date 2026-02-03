Ducati test Sepang, Marc Marquez: «La condizione fisica è ok, due mesi fa ci avrei messo la firma»

«Ero rigido, non guidavo normalmente. Ho detto al team che avevo bisogno della mattina per me, senza provare niente. Nel pomeriggio abbiamo iniziato a testare aerodinamica e il resto e ho cominciato a sentirmi meglio. Se due mesi fa mi avessero detto che sarei arrivato in queste condizioni fisiche ci avrei messo la firma». Così Marc Marquez dopo il primo giorno di test MotoGp a Sepang dove ha fatto segnare il miglior tempo. «Il carattere della moto è cambiato un po' ma la filosofia è la stessa. Io, Alex e Pecco abbiamo dato più o meno gli stessi feedback. La cosa importante è che abbiamo una buona base e da lì iniziare a provare strade diverse per capire la migliore», aggiunge il pilota spagnolo della Ducati.