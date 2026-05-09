Ducati torna a ruggire: uno-due nelle qualifiche di Le Mans, Bagnaia in pole davanti a Marquez

Francesco Bagnaia (Ducati) ha ottenuto la pole position della classe MotoGP a Le Mans e partirà davanti a tutti nella sprint del pomeriggio e nel GP di domani. In prima fila anche la Ducati di Marc Marquez, secondo, e l'Aprilia di Marco Bezzecchi, terzo. Per Bagnaia é la 28ma pole nella massima cilindrata, una posizione che non centrava dalla Malesia dello scorso anno. In seconda fila partiranno Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). «E' bello sentire di potersi spingere oltre il limite. Nel passo gara siamo messi bene, quindi bisogna solo cercare di tenere lo stesso livello. La nuova carena? Mi sta aiutando in scia» ha commentato Bagnaia a Sky Sport.

L'aria di casa sembra giovare ai piloti francesi della MotoGP. Fabio Quartararo ha infatti ottenuto il miglior tempo al termine delle seconde libere sul circuito di Le Mans, dopo che ieri il connazionale Johann Zarco (Honda) era stato il più veloce nelle prequalifiche. La Yamaha del nizzardo ha chiuso in 1'30«580, mettendosi alle spalle le Ducati di Francesco Bagnaia (+0.066) e Fabio Di Giannantonio (+0.181). Sesto tempo per il leader del mondiale Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.265). Ancora attardato Marc Marquez (Ducati, solo 16mo, a +0.667). Il campione iridato in carica ora dovrà affrontare la Q1, dopo che ieri aveva chiuso le prequalifiche al 13mo posto. Lo stesso dovrà fare Quartararo, ieri 17mo.

Marc Marquez (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) sono i due piloti che hanno superato il taglio della Q1 e hanno preso il via nella Q2 che assegna la pole position del GP di Francia, sul circuito di Le Mans. Con il tempo di 1'29«288, il campione del mondo in carica ha stabilito il record della pista per la MotoGP, sottraendolo proprio a Quartararo.