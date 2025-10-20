Ducati vince il 21° titolo costruttori nel Mondiale Superbike. Il quarto consecutivo con la Panigale V4 R

Il Rosso è dominante da molto tempo non solo in MotGp. E' stato un fine settimana di grandi verdetti sul circuito di Jerez per il Mondiale Superbike, dove Ducati ha celebrato il ventunesimo Titolo Costruttori della propria storia, il quarto consecutivo con la Panigale V4 R, mentre Toprak Razgatlioglu si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva con Bmw. Per la casa di Borgo Panigale si tratta di un nuovo traguardo in una lunga storia sportiva in Superkìbike. Dalla prima edizione del campionato nel 1988, Ducati ha raccolto 449 vittorie e oltre la metà dei titoli costruttori assegnati, confermandosi la casa più vincente nella storia della WorldSBK. Un dominio costruito nel tempo, dai successi della 888 nei primi anni '90 alla 916 e alle sue derivate, fino all'attuale Panigale V4 R, che dal debutto nel 2019 ha totalizzato 108 vittorie, diventando la seconda Ducati più vincente di sempre.

Nel 2025 sono stati quattro i piloti a contribuire al titolo costruttori. Protagonista, Nicolò Bulega, vicecampione del mondo e autore di 14 vittorie, tra cui tre triplette nei round di Australia, Cremona e Jerez. A punti anche Álvaro Bautista, Sam Lowes e Danilo Petrucci, che hanno completato la stagione del marchio bolognese. A chiudere l'annata anche il titolo Team, conquistato a Estoril dalla Aruba.it Racing - Ducati, il quarto consecutivo per la squadra ufficiale. «Chiudiamo con grande soddisfazione l'ultima stagione dell'attuale Panigale V4 R - ha commentato Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse - con la conferma della bontà del nostro progetto, apprezzato anche dai team privati. Siamo orgogliosi del lavoro di tutti e pronti a portare in pista la prossima generazione di Panigale».

Se dal 2022 la Panigale V4 R è la moto di riferimento del campionato, nel 2026 farà il suo debutto una nuova generazione, completamente rinnovata, che introdurrà per la prima volta su una moto omologata per uso stradale i Corner Sidepods derivati dalla MotoGP e il Ducati Racing Gearbox, cambio di derivazione sportiva con folle sotto la prima marcia.