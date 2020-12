Due Red Bull davanti a tutti nel 3° turno libero di Abu Dhabi, Ferrari fuori dalla top 10

Terzo turno libero, dedicato alla simulazione qualifica, decisamente strano sul circuito di Yas Marina. Davanti a tutti sono spuntate le due Red Bull-Honda di Max Verstappen ed Alexander Albon, separati da ben mezzo secondo. Mentre la terza e quarta posizione sono andate alle due Renault, con Daniel Ricciardo, vicinissimo ad Albon, davanti ad Esteban Ocon per 22 millesimi. E ancora, al quinto posto si è inserita la McLaren-Renault di Lando Norris, a un decimo da Ocon.

Finalmente, troviamo la Mercedes, settima con Lewis Hamilton a 761 millesimi da Verstappen mentre Valtteri Bottas è nono a 834 millesimi. E' chiaro che il team di Toto Wolff non ha svolto il lavoro rivolto alla qualifica. Nella top 10 troviamo anche la Racing Point-Mercedes con Lance Stroll settimo e Sergio Perez decimo. Charles Leclerc ha mantenuto la dodicesima posizione delle libere di venerdì con la Ferrari, sarà interessante vedere se il monegasco si inventerà qualcosa come sabato scorso a Sakhir e se le Alpha Tauri-Honda, stamane fuori dall'ipotetico Q3, in qualifica riusciranno a sparigliare le carte.

Sabato 12 dicembre 2020, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'36"251 - 16 giri

2 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'36"752 - 15

3 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'36"877 - 12

4 - Esteban Ocon (Renault) - 1'36"899 - 15

5 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'36"994 - 13

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'37"012 - 16

7 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'37"030 - 16

8 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'37"068 - 12

9 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'37"085 - 16

10 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'37"227 - 13

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"266 - 17

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'37"270 - 14

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"371 - 18

14 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'37"728 - 16

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'37"886 - 16

16 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'37"900 - 16

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'38"269 - 16

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'38"457 - 14

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'38"765 - 17

20 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'39"159 - 15