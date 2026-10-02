Dunlop CIV: svelato a Roma il finale di stagione che vedrà Vallelunga teatro della grande sfida

Il Campidoglio ha fatto da cornice alla presentazione del Round Roma Capitale del Dunlop CIV, appuntamento conclusivo della stagione 2026 del Campionato Italiano Velocità. Il prossimo 10 e 11 ottobre sarà infatti l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga a ospitare l’ultimo atto del tricolore, con il supporto organizzativo del Gentlemen’s Motor Club Roma e numerosi titoli ancora da assegnare nelle diverse categorie.

La presentazione si è svolta nella Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio, confermando il rapporto sempre più stretto tra la Federazione Motociclistica Italiana, le istituzioni capitoline e il circuito di Vallelunga. Un legame che negli ultimi anni ha portato il CIV a essere protagonista nella Capitale non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche attraverso una serie di iniziative rivolte al pubblico e ai giovani.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente della FMI Giovanni Copioli, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento romano: «Il Round Roma Capitale del CIV a Vallelunga è l’atto finale di Campionato e potremmo definirlo come l’evento motociclistico su pista a livello nazionale più importante del centro-sud. Per la Federazione Motociclistica Italiana è un onore essere ospitati per il terzo anno di fila qui al Campidoglio per la presentazione delle gare, motivo per cui ringrazio il Comune di Roma e la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli».

«Tornando al CIV - ha proseguito Copioli - sono anni che ci impegniamo, con ottimi risultati, nella crescita del Campionato, resa possibile grazie all’impegno di tante componenti come gli Autodromi, i Moto Club, lo Staff. Questo finale di stagione sarà molto interessante, non solo per le gare ma anche per i tanti eventi previsti nel contesto della manifestazione. L’ultimo ringraziamento voglio farlo ai piloti. Sono loro infatti che ci fanno emozionare e ci danno modo di vivere fino in fondo la nostra grande passione: quella del motociclismo».

A rimarcare l’importanza della collaborazione tra sport e territorio è stata Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, che ha evidenziato come la sinergia tra Federazione, istituzioni e associazioni possa contribuire a valorizzare sia il motociclismo che il calendario degli eventi della Capitale. Il fine settimana di Vallelunga rappresenterà così anche una festa dedicata alle due ruote, in una regione che può contare su una presenza particolarmente significativa della FMI.

Nel Lazio sono infatti attivi 136 Moto Club affiliati alla Federazione, con circa 950 piloti licenziati e 9.088 tesserati complessivi. Nel 2026 il movimento regionale ha registrato una crescita superiore al 10%, dato superiore alla media nazionale. Un vivaio dal quale sono emersi anche diversi protagonisti arrivati ai massimi livelli internazionali, come Fabio Di Giannantonio e Luca Lunetta, entrambi cresciuti nel percorso federale e passati dal CIV prima di approdare al Motomondiale.

Proprio Di Giannantonio e Lunetta, impegnati contemporaneamente in Giappone con il Motomondiale, hanno partecipato idealmente alla presentazione con un video saluto. A rappresentare invece dal vivo i piloti romani impegnati nel Dunlop CIV erano Luana Giuliani, Talento Azzurro FMI e protagonista della Sportbike, e Gabriele Giannini, impegnato nella Superbike.

Simone Folgori, Coordinatore Direzione Sportiva FMI, ha quindi illustrato le caratteristiche di un finale di stagione che si preannuncia particolarmente intenso: «Il Round Roma Capitale sarà la conclusione di una stagione che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Arriviamo infatti all’ultimo appuntamento con praticamente tutti i titoli in palio, incluso quello della Superbike, dove anche l’ultimo weekend di Cremona ha confermato la bontà di un regolamento che ha portato grande equilibrio in pista, con diverse Case e tanti piloti vicinissimi tra loro. Per l’ultimo round 2026 faremo tappa in un’altra eccellenza a livello di circuiti: Vallelunga, il tracciato alle porte di Roma, e oggi siamo qui per celebrare questo connubio tra CIV, Vallelunga e Roma Capitale, una città che ha sempre avuto ed ha grande passione per le moto».

«Il 10 e 11 ottobre ci saranno tante attività oltre alle gare - ha aggiunto Folgori - alcune realizzate insieme all’Esercito Italiano, con cui la collaborazione si fa sempre più stretta. Ci saranno attività pensate anche per i giovani, perché in generale l’idea è quella di proporre sempre qualcosa di diverso per il nostro pubblico. La domenica sera poi lasceremo spazio alle premiazioni del CIV ma anche di Minimoto, CIV Junior e CIV Femminile. Tutti i protagonisti del sistema della Velocità tricolore, per una grande festa finale».

Sul piano sportivo, Vallelunga si prepara dunque a vivere un weekend decisivo. Dopo l’appuntamento di Cremona, che ha già assegnato il titolo Sportbike a Filippo Bianchi, le altre categorie arriveranno al circuito intitolato a Piero Taruffi con le classifiche ancora aperte. In Superbike saranno tra i protagonisti Michele Pirro, Alessandro Delbianco e Lorenzo Zanetti, mentre nella Supersport sarà in azione anche Lorenzo Dalla Porta, in un confronto che contribuirà a definire i campioni italiani 2026.

Il programma manterrà il format ormai consolidato del Dunlop CIV, con due gare per ciascuna categoria, una al sabato e una alla domenica. Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 saranno quindi chiamate a disputare l’ultimo doppio confronto della stagione, prima delle premiazioni conclusive che riuniranno anche i protagonisti di Minimoto, CIV Junior e CIV Femminile.

Determinante sarà anche il contributo del Gentlemen’s Motor Club Roma, rappresentato in Campidoglio dal vicepresidente Gianluigi Bernardi, e di ACI Vallelunga, con il direttore generale Alfredo Scala. Il circuito romano, caratterizzato dall’alternanza tra tratti veloci e sezioni più guidate, rappresenta infatti non soltanto una delle piste storiche del motociclismo italiano, ma anche un importante centro dedicato alla formazione e alla sicurezza stradale.

Il Round Roma Capitale non sarà però soltanto una gara. La FMI ha infatti previsto diverse attività collaterali per accompagnare il pubblico durante il fine settimana, tra cui un parcheggio riservato ai motociclisti. I biglietti sono disponibili su TicketOne con diverse formule e riduzioni, mentre gli iscritti alla community FMI possono usufruire di tariffe promozionali. Tutte le gare saranno inoltre trasmesse in diretta su FedermotoTV.