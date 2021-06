È Cupra la prima regina della tappa inaugurale del Campionato Turismo elettrico. Azcona trionfa a Vallelunga

CAMPAGNANO - Mikel Azcona è il primo re del weekend della PURE ETCR. Il pilota spagnolo di Zengo Motorsport X CUPRA ha trionfato nella gara ospitata dall’Autodromo di Vallelunga con una splendida vittoria nella Super Finale di domenica pomeriggio che ha concluso dell'evento inaugurale della prima serie di auto da turismo completamente elettrica e multimarca al mondo.

Azcona aveva chiuso la prima giornata in testa alla classifica della Pool A con la sua CUPRA e-Racer, ma nella Super Finale A è partito per ultimo a causa di una foratura e successivo testa coda nella gara del mattino. Nella finalissima a sei lo soagnolo è stato protagonista di una grande prestazione, utilizzando al meglio i 40 secondi di Power-up che dà ai piloti in finale una spinta da 300kW a 500kW. A favore di Mikel ha giocato il duplice ritiro di Augusto Farfus e Tom Chilton portacolori di Hyundai Motorsport, partiti in prima fila - entrambi fermati ai box prima del traguardo.

Azcona ha ottenuto sul punteggio massimo possibile del fine settimana di 77 punti; un totale che poteva essere eguagliato solo dal compagno di squadra CUPRA Mattias Ekström nella Super Finale B. Anche Ekström è partito per ultimo, questa volta dopo che una violazione del parco chiuso ha portato alla cancellazione del suo tempo di pole dalla sessione. Lo svedese già campione del DTM tedesco e mondiale rallycross è stato però autore di un’ottima prestazione finendo secondo a solo 0,781 secondi dal pilota Hyundai Jean-Karl Vernay, che ha ereditato la pole position ed è stato in testa dall'inizio alla fine. La vittoria nella Super Finale B ha assicurato a Vernay il secondo posto nella classifica generale dell'evento, con Ekström terzo; risultati che significano per Zengo Motorsport X CUPRA il primato nella classifica costruttori.

Buoni i risultati della Giulia ETCR di Romeo Ferraris, terza nella Super Finale A con Rodrigo Battista e nella Super Finale B con Luca Filippi nella Super Finale B. È stata una gara che ha mostrato le auto da turismo più potenti e più veloci del mondo, e l'innovativo formato Battle di PURE ETCR, con CUPRA, Hyundai e Romeo Ferraris - M1RA che hanno risposto alle aspettative della vigilia.

A Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager, il commento su questa “prima”:“Sono molto contenta per come si è svolto questo primo appuntamento del PURE ETCR. Abbiamo partecipato alla creazione di un nuovo pezzo di storia nel mondo delle corse, ma credo anche delle auto in generale. La prima serie elettrica per vetture turismo con competizione tra marchi ha preso ufficialmente il via ed è stato un bellissimo spettacolo. WSC ed Eurosport Events si sono impegnati per mettere assieme un palcoscenico su cui noi costruttori potessimo esibirci in uno spettacolo rivoluzionario ed innovativo. Sono fiera del lavoro che abbiamo fatto come Romeo Ferraris, partecipando con due vetture costruite a tempo record, con dei piloti che sono stati competitivi, aggressivi ed in grado di leggere al meglio ogni fase di gara in un fine settimana in cui era tutto nuovo. Guardo con fiducia al prosieguo di questa avventura, con la consapevolezza di aver partecipato a qualcosa di davvero unico nel suo genere ”

La serie continua fra tre settimane al MotorLand Aragón, in Spagna.