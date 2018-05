E-Prix in Arabia Saudita e Birmingham le possibili novità in calendario per la Stagione 5

ROMA – Il calendario della quinta stagione della Formula E verrà presentato alla Fia nel mese di giugno a Manila, nelle Filippine. Probabilmente conterrà diverse novità. A cominciare dallo sbarco in un paese in cui il petrolio costa meno dell'acqua, l'Arabia Saudita. Si tratta di una delle indiscrezioni che circolano attorno al campionato full electric. La capitale Ryiad ospiterebbe il primo ePrix del prossimo campionato. Sarebbe una scelta ispirata dalla volontà di aprire il paese al turismo.

Il Ceo del circuito Alejandro Agag ha già confermato che “quasi certamente a Hong Kong” si correrà in marzo. Nella stagione in corso la metropoli asiatica aveva ospitato i primi due ePrix. La Cina, dove si era disputata la prima gara della storia del campionato politicamente corretto, otterrebbe una tappa. Si parla dell'isola di Hainan e sempre di marzo, in modo anche da ottimizzare la gestione di costi e trasferte.

Nel calendario torna Monaco (nel Principato di gareggia ogni due anni) e sembrano confermate sia le tappe europee di Roma, Parigi, Berlino e Zurigo, quelle americane di New York, Città del Messico e Santiago del Cile e quella africana di Marrakech. San Paolo avrebbe dovuto ospitare un ePrix quest'anno, ma poi si era tirata indietro così come Montreal. Con il Canada, la Formula E sembra aver chiuso, mentre con il Brasile pareva essere rimasto aperto uno spiraglio.

A quanto pare la Formula E potrebbe tornare nel Regno Unito. Le prime due stagioni si erano chiuse a Londra con due doppi ePrix, ma il circuito non è poi più tornato Oltremanica. La città di Birmingham sembra essere molto interessata a ospitare una gara, come ha confermato anche il sindaco della contea metropolitana delle West Midlands, Andy Street. L'amministrazione starebbe cercando sponsor e starebbe negoziando i termini dell'intesa con la Formula E. Ci sarebbe anche il l'indispensabile supporto del Birmingham City Council.