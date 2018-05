E-Prix Berlino, la caccia a Vergne continua. Bird (DS) e Di Grassi (Audi) lo hanno nel mirino

BERLINO – Il 28enne Jean Eric Vergne ha impiegato tre stagioni per vincere il suo primo ePrix, ma dopo il successo in Canada della scorsa estate ci ha preso gusto. Nel quarto mondiale di Formula E si è già imposto tre volte e domani a Berlino sarà di nuovo il pilota da battere. Con 147 punti è il leader della classifica generale: il margine su Sam Bird è di 31 lunghezze.

L'ePrix della capitale tedesca, che ha confermato il circuito ricavato nell'area dell'ex aeroporto di Tempelhof, è il quartultimo. Poi restano solo la gare di Zurigo e le due corse di New York che chiudono la rassegna dopo la rinuncia di Montreal. Significa che in Germania Vergne può ipotecare il titolo. A Berlino, tuttavia, è molto probabile che dovrà fare a meno della “protezione” del suo compagno di scuderia, André Lotterer. La seconda guida del team Techeetah è stata penalizzata di 10 posizioni per il comportamento nel corso dell'ePrix di Parigi del quale si erano lamentati Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) e lo stesso Bird (DS Virgin). Nella migliore delle ipotesi, insomma, il fuoriclasse della 24h di Le Mans partirebbe come undicesimo.

Domani in Germania la Formula E ritrova tre dei suoi protagonisti, uno dei quali è l'italiano Luca Filippi. Dopo la parentesi francese, i cinesi di Nio hanno riportato il piemontese al volante della seconda monoposto. Gli altri due rientri sono quelli di Stéphane Sarrazin, che per le ultime quattro gare subentra a Tom Blomqvist nel team Andretti nel quale raggiunge Felix Da Costa, e di Tom Dillman, che torna alla guida di una Venturi visto che Edoardo Mortara ha altri impegni. Il team monegasco ha alimentato le cronache con l'ingaggio dei Felipe Massa: il 37enne ex ferrarista ha firmato un accordo triennale a partire dal quinto mondiale.

In occasione dell'ePrix di Berlino (alle 14 le qualifiche, alle 14.45 la super pole che vale 3 punti e poco dopo le 18 la gara) sono in programma tre anteprime elettriche. Tra le 15.15 e le 15.30 girerà la Audi e-Tron Vision, una supercar elettrica della casa dei Quattro Anelli, tra le 16 e le 16.10 sarà la volta della Jaguar I-Pace eTrophy guidata dal Ceo della Formula E Alejandro Agag e subito toccherà alla nuova monoposto Gen 2. La prossima auto del campionato full electric sarà guidata da Nico Rosberg. L'ex asso della Formula 1 aveva ammiccato al pubblico con un ironico tweet. «Ciao Belrino. Sono molto contento di poter guidare la Gen2, la nuova auto della Formula E in occasione dell'ePrix di Berlino. Vediamo se sono ancora capace di farlo».