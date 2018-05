E-Prix Berlino, trionfa Abt. Doppietta Audi con Di Grassi. Sul podio anche il leader Vergne

BERLINO – Colpo grosso di Daniel Abt e del team Audi Sport Abt Schaeffler nella nona prova della Formula E, il circuito riservato alle mono posto elettriche. Nella gara di casa, lungo l'anello di quasi 2,5 chilometri ricavato sul cemento dell'ex aeroporto di Tempelhof, il giovane tedesco ed il compagno di squadra campione del mondo in carica Lucas di Grassi hanno conquistato il massimo dei punti. La gara di Berlino è finora l'unica sempre rimasta in calendario: rispetto alla prima edizione il tracciato è cresciuto del 30%.

Abt ha incamerato i 3 punti della superpole, i 25 della vittoria (la seconda stagionale ed in assoluto) e quello del giro veloce. Il brasiliano si è classificato secondo. La scuderia dei Quattro Anelli ha centrato una prestigiosa doppietta, solo che rispetto a quella della Techeetah in Cile con Jean Eric Vegne e André Lotterer, ha ottenuto l'en plein. Il trionfo nell'ePrix di Berlino ha cancellato almeno una parte delle molte amarezze di inizio stagione. Abt era sesto nella generale prima delle qualifiche: dopo la pole aveva già scavalcato di Grassi e a fine gara è quarto con 85 punti, 3 in più rispetto a Sébastien Buemi (Renault e.Dams) e appena uno in meno a Felix Rosenqvist (Mahindra). Nelle ultime tre gare lo svedese ha guadagnato appena 7 punti.

Per Abt la gara di Berlino è stata terribilmente noiosa: il 25enne è scattato dalla pole ed ha preso quasi subito il largo. Nessuno lo ha mai insidiato. Di Grassi partiva dalla terza fila, in quinta posizione, ed ha pazientemente recuperato posizioni inanellando il quarto secondo posto di fila. Sul podio anche Vergne, che a 4 gare dal termine ha ipotecato il titolo: ha 40 punti di vantaggio da amministrare su Sam Bird (DS Virgin), settimo oggi. Il francese ha dato vita ad un intrigante duello con Buemi (che ha vinto l'ultimo ePrix proprio a Berlino, ormai un anno fa), partito settimo e arrivato quarto. Oliver Turvey è scivolato dalla seconda alla quinta piazza ed ha portato punti importanti alla causa di Nio, mentre Luca Filipi, scattato 18° ha guadagnato appena una posizione pur essendo ripartito 15° dopo il cambio macchina.

La Jaguar Panasonic si consola con il sesto posto di Mitch Evans, che aveva rischiato una collisione ai box (Nelson Piquet jr stava entrando). I tifosi tedeschi hanno pi festeggiato i piazzamenti di Maro Engel (Venturi), André Lotterer e Nick Heidfeld (Mahindra). Addirittura straordinaria la rimonta di Lotterer: sanzionato per il comportamento di Parigi era partito ultimo ed è arrivato nono. Se il mondiale piloti sembra virtualmente assegnato, quello a squadre è stato riaperto da Audi Sport, che si è portata a 44 lunghezze da Techeetah (205). Dopo lo spumeggiante avvio di stagione, Mahindra si è “persa”: è quarta con 108 punti dietro alla Ds Virgin. Il 10 giugno si gareggia a Zurigo, dove la Formula E è riuscita a far tornare il motorsport a oltre mezzo secolo di distanza dall'ultima gara.