E-Prix di Roma, ecco il nuovo tracciato, più veloce, più spettacolare e meno invasivo per la circolazione

L’E-Prix di Roma si svolgerà sempre nel quartiere Eur, ma su un nuovo tracciato che, dopo l’annuncio dei giorni scorsi, finalmente è stato svelato. Il nuovo circuito è più lungo (3.385 metri contro 2.860), ha meno curve (19 contro 21) e soprattutto è più veloce, ancora più spettacolare e permetterà, allo stesso tempo, di avere un impatto inferiore sulla viabilità e maggiori opportunità commerciali.

Il circuito avrà sempre senso antiorario e la linea di partenza sarà su via dell’Industria, poco prima dell’omonimo piazzale dove sarà ricavata la pit lane che avrà un andamento a U. Le monoposto si potranno lanciare subito in discesa a tutta velocità disegnando due ampie curve fino ad incrociare via delle Tre Fontane. Curva a 90 gradi verso sinistra e un altro allungo di circa 400 metri, decisamente più protratto di prima perché, invece di imboccare via dell’Agricoltura, si arriva fino a via Romolo Murri e si sale addentrandosi nel Parco del Ninfeo dove sarà allestita una speciale tribuna verde che permetterà di seguire l’E-Prix secondo le regole imposte dalla pandemia di Covid-19.

Le auto dovranno percorrere questo tratto in salita lungo circa 1.200 metri in piena accelerazione fino a viale dell’Astronomia, dunque altra curva a sinistra per il tratto più guidato che si snoda intorno al Palazzo della Civiltà del Lavoro, noto anche come Colosseo Quadrato, tra via Pasteur, via Quadrato della Concordia e via della Civiltà del Lavoro fino ad incrociare via Cristoforo Colombo. Si prende a destra, si arriva fino a piazza Guglielmo Marconi girando intorno all’obelisco per un’inversione di marcia che porta a prendere l’altro tratto di via delle Civiltà Italiana, poi via Kennedy prima dell’ultima curva a sinistra che porta al traguardo.

La nuova sistemazione sposta il tracciato in zone meno dense di abitazioni, uffici ed esercizi permettendo di lasciare liberi alla circolazione l’incrocio tra viale America e l’ultimo tratto della Cristoforo Colombo, quello che percorre la zona del Lago dell’Eur girando intorno al Palazzetto dello Sport e continuando fino all’imbocco della via Pontina e all’incrocio con altre grandi arterie come via dell’Oceano Atlantico e via dell’Oceano Pacifico. Chi vive in zona e ci lavora insomma dovrebbe avere meno problemi nei giorni che precedono all’E-Prix e che sono necessari all’allestimento delle strutture. L’arrivo della Formula E porterà in regalo il rifacimento dell’asfalto di gran parte delle strade toccate dal tracciato e il rifacimento del marciapiede di via Murri in una zona di interesse storico-architettonico e anche ambientale.

La nuova sistemazione del circuito è una sintesi tra le esigenze di residenti e aziende e le indicazioni dei piloti rappresentati da Lucas di Grassi (Audi, campione della stagione 3), Oliver Rowland (Nissan) e Jerome D’Ambrosio (ex Mahindra, nuovo vice direttore del team Venturi). Il nuovo tracciato esalterà le caratteristiche che lo avevano reso già famoso ovvero le notevoli velocità di punta e il contesto scenografico, reso ancora più spettacolare dalla maggiore visibilità del Colosseo Quadrato. Ci saranno più tribune, più zone dove sorpassare ed pronto per accogliere le monoposto Gen3 del futuro che saranno notevolmente più potenti e veloci di quelle attuali visto che avranno fino a 350 kW (+100 kW) e peseranno 120 kg in meno. Nella stagione 2022-2023 inoltre ci sarà anche il rifornimento in gara con ricarica rapida di 30 secondi a 450 o 600 kW, un altro elemento che renderà gli E-Prix ancora più interessanti.

La terza edizione dell'E-Prix di Roma si svolgerà il 10 aprile. L'edizione 2020 non si è svolta mentre le altre due sono state vinte dal britannico Sam Bird su DS Virgin e dal neozelandese Mitch Evans su Jaguar.