E-Prix Parigi, fari puntati sul leader Vergne. l'Audi vuole bissare il successo del 2017

PARIGI – La Formula E torna a Parigi per la terza volta. L'ePrix della Ville Lumière si disputa sul circuito cittadino più breve dell'intero programma, appena 1,92 chilometri, ma “rastrellati” attorno al centralissimo Hotel des Invalides. La tappa francese è la seconda in Europa di questa quarta stagione, l'ultima con il cambio macchina. Fra i partenti non ci sarà Luca Filippi. Il team Nio gli ha preferito il cinese Ma Qing Hua che ha già corso 7 gare in passato (Aguri e Techeeath) senza peraltro raccogliere nemmeno un punto. L'italiano ne aveva conquistato uno nella gara d'esordio non riuscendo poi più ad entrare nei dieci.

I vincitori delle due precedenti edizioni sono i campioni del mondo Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) e Sébastien Buemi (Renault e.Dams), che quest'anno non hanno cominciato nel migliore dei modi la stagione. Il brasiliano ha conquistato i suoi primi punti solo al quinto ePrix, in Messico, ed è reduce da due secondi posti. Nella generale è ottavo. Lo svizzero è quarto, ma non è ancora riuscito a vincere abbassando la sua clamorosa media di successi.

Jean Eric Vergne (Techeetah) è il leader del mondiale, ha già vinto due ePrix in questa stagione, era già stato secondo a Parigi e l'anno scorso avrebbe potuto confermare il piazzamento se non fosse andato a sbattere nel finale. Ma, soprattutto, Vergne è francese e mai come questa volta ha le carte in regola per vincere. Anche per Sam Bird (Ds Virgin), il secondo della generale, l'ePrix des Invalides è quasi una gara “domestica”. Il marchio premium del gruppo Psa è di Parigi. Pure Bird ha già all'attivo due vittorie in questa stagione, l'ultima due settimane fa a Roma.

Fari puntati anche su Felix Rosenqvist (Mahindra), il terzo pilota ad essersi aggiudicato due gare in questo campionato. Nelle ultime tra prove, tuttavia, lo svedese ha infilato due ritiri. Come Vergne, anche Nico Prost (Renault e.Dams) è francese, ma quest'anno le cose non “girano” bene. A Parigi è comunque stato quarto e quinto. Attenzione anche a José Maria Lopez (Dragon Racing), che lo scorso anno (con un'altra macchina) era arrivato secondo. Daniel Abt, il quarto pilota ad aver vinto un ePrx in questa stagione, non ha finora ottenuto risultati di prestigio a Parigi. Alle 12.45 di sabato è in programma la Super Pole. Poco dopo le 16, il via all'ottava delle 12 tappe del campionato 2017/2018.