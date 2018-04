E-Prix di Roma, dopo 67 anni le monoposto tornano a correre nella capitale

ROMA - A 67 anni dall’ultima edizione del Gran Premio di Roma, quello del 1951 disputato sul circuito cittadino delle Terme di Caracalla, le monoposto da competizione tornano il 14 aprile a correre sulle strade della Capitale. Nel weekend si correrà infatti quello che è stato denominato “ABB FIA Formula E CBMM Niobium Rome E-Prix” ma che, più semplicemente, è la dimostrazione delle capacità delle auto di Formula E, performanti ma anche totalmente rispettose dell’ambiente.

Una grande novità non solo per la Città Eterna (dove il GP Roma si era corso dal 1925 fino al 1956) ma anche per l’intero settore della “mobilità” visto che questa speciale categoria è stata portata sulle piste di tutto il mondo, quasi sempre ricavate in ambito urbano, per promuovere la propulsione 100% elettrica. Lungo 2.847 metri, il tracciato dell’E-Prix di Roma percorre la Cristoforo Colombo ed altre strade dell’Eur ed ha nei box situati nella zona di piazza Kennedy e nell’E-Village ospitato nella Nuvola di Fuksas due punti “centrali” per vivere le emozioni di un Gran Premio a impatto zero. Le monoposto che animeranno l’E-Prix di Roma dispongono di un motore elettrico che può erogare nelle prove 200 kW circa, pari ai 270 cv, ma in gara questa potenza viene limitata a 180 kW (200 cv). Non ci sono cambi di gomme ma attorno a metà del GP l’ auto viene sostituita con una monoposto con le batterie cariche.