E-Prix Zurigo, vince l'Audi con Di Grassi. 2° Bird (DS) che ora insidia il leader Vergne (Techeetah)

ZURIGO – Primo successo stagionale per il campione del mondo uscente (in ogni senso) Lucas di Grassi in Formula E e seconda affermazione consecutiva per la scuderia Audi Sport Abt Schaeffler. Per il team tedesco guidato di Allan McNish crescono così i rimpianti per via dello zoppicante avvio di campionato, costellato da problemi tecnici. Partito sesto, il brasiliano vince il primo ePrix di Zurigo in assoluto dopo quattro secondi posti di fila e sale al terzo posto della generale. I primi punti li ha conquistati solo con la quinta gara, in Messico.

La prova che ha riportato una gara automobilistica in Svizzera 64 anni dopo l'ultima volta ha riaperto un mondiale che Jean Eric Vergne (Techeetah) poteva chiudere. Sam Bird (DS Racing) ha archiviato la gara in seconda posizione riducendo il ritardo dal francese che era partito con 40 punti di vantaggio ed andrà a New York con “sole” 23 lunghezze da recuperare (59 punti in palio). E lo scorso anno il britannico si era imposto in entrambe gli ePrix della Grande Mela.

Anche la gara Zurigo è stata caratterizzata da prodigiose rimonte. Quella di Vergne era stata di 10 posizioni: era partito 17° dopo una qualifica disastrosa ed era risalito fino al 7° posto, salvo poi accusare problemi in seguito al cambio macchina e venire successivamente penalizzato con un passaggio obbligato ai box (come altri piloti) venendo ricacciato al decimo posto. Oliver Turvey (Nio) era scattato dall'ultima fila (20°) ed ha conquistato i due punti riservati al nono. Mitch Evans, lo storico prima poleman della Jaguar Panasonic, si è dovuto accontentare della 7° piazza.

Terzo, alle spalle di di Grassi e Bird, un sorridentissimo Jerome D'Ambrosio (Dragon Racing): il belga non saliva sul podio da 21 ePrix. L'ultima volta era accaduto alla fine della seconda stagione. André Lotterer (Techeetah) ha chiuso quarto seguito da Sébastien Buemi (Renault e.Dams), Nick Heidfeld (Mahindra), al suo secondo miglior piazzamento stagionale. Felix Da Costa si è classificato ottavo. A New York, come detto, gli ePrix conclusiva dopo la rinuncia di Montreal. Si corre il14 e 15 luglio. Vergne resta al comando del mondiale con 163 punti con Bird a 140 e di Grassi a 101.