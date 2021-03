E' stato allungato di un anno, scadenza il 2024, l'accordo tra F1 e Pirelli per la fornitura delle gomme

Viene prolungato di un anno, dal 2023 al 2024, il contratto Pirelli per la fornitura dei pneumatici in Formula 1. L'azienda italiana ha accettato la proposta di FIA e Liberty Media: "così da ristabilire l'equilibrio complessivo e le condizioni della gara indetta nel 2018, oltre che nell'interesse di tutti gli stakeholder coinvolti", spiegano dalla azienda italiana. Quest'anno avrebbero infatti dovuto essere introdotte le gomme da 18 pollici (già presenti in F2), ma il Coronavirus ha determinato il un semi-congelamento dei regolamenti tecnici, mantenendo per un campionato in più la tradizionale specifica da 13 pollici. "Voglio ringraziare Formula 1 e Pirelli per la collaborazione, la flessibilità e l'impegno dimostrato nei confronti del nostro sport in questo periodo così difficile. Il COVID-19 ci ha messo davanti a sfide importanti in tutti gli aspetti delle nostre attività ma, lavorando insieme in modo sensato e pragmatico, siamo riusciti a garantire che la stabilità e la forza a lungo termine della Formula 1 rimanessero intatte", ha commentato Jean Todt, presidente della FIA.

"Il passaggio a cerchi e pneumatici da 18 pollici offrirà sicuramente un'immagine più entusiasmante delle monoposto, ma ha anche rappresentato una sfida tecnica significativa che ha richiesto molti investimenti e sviluppo. Alla luce di questo, e del necessario rinvio del nuovo regolamento come conseguenza della pandemia, è stato pertanto semplicemente logico estendere il contratto per la fornitura". Arriverà così a 14 stagioni consecutive il regime di monogomma Pirelli: il costruttore milanese subentrò alla giapponese Bridgestone nel 2011, rientrando in F1 dopo un'assenza di dieci anni. L'equipaggiamento interessa anche la già citata Formula 2 e la Formula 3. "Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con Pirelli e li ringraziamo per l'approccio costruttivo che hanno mostrato di fronte a questo cambio di tempistica", ha sottolineato Stefano Domenicali, amministratore delegato di Liberty Media.