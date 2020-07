E' ufficiale: l'Italia avrà un secondo Gran Premio di F1, si correrà al Mugello subito dopo Monza

Due Gran Premi del Mondiale F1 in Italia. Liberty Media ha concluso la lunga trattativa per portare sul circuito del Mugello il Mondiale e questo avverrà il fine settimana del 13 settembre, subito dopo l'appuntamento di Monza del 6 settembre. Liberty Media ha anche confermato la tappa russa di Sochi il 27 settembre. Diventano così 10 le prove del Mondiale F1 confermate. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori delucidazioni sulle successive tappe. Si attende l'annuncio del ritorno del GP di Portogallo a Portimao, come avevamo anticipato diverse settimane fa, la conferma del Vietnam sul nuovissimo tracciato cittadino di Hanoi oltre alle tappe finali del Bahrain (due gare) e Abu Dhabi. A conti fatti, si dovrebbero avere un totale di quindici gare.

Intanto, l'Italia festeggia l'assegnazione di una seconda corsa, cosa che non accadeva dal 2006 quando a far coppia con Monza per almeno 25 anni era stata Imola con la denominazione di GP di San Marino. Per la prima volta, si correrà al Mugello, circuito affascinante ritenuto da sempre come una piccola Spa, il bellissimo circuito belga unico al mondo per la sua conformazione. La denominazione sarà GP della Toscana Ferrari 1000, in omaggio al millesimo Gran Premio che il team di Maranello disputerà proprio in quella occasione nel Mondiale F1, una storia iniziata nel 1950.