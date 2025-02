Ecclestone punge Hamilton: «Alla Ferrari non durerà due anni, ha perso la motivazione»

«Lewis Hamilton alla Ferrari non penso durerà due anni. Poi non mi piace come si veste». In una intervista al giornale inglese Telegraph dove tra le altre cose elogia il presidente Usa Donald Trump (" La cosa migliore potesse succedere al mondo»), l'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone torna a parlare del Circus puntando il dito contro il sette volte campione del mondo appena sbarcato a Maranello. «Per me Lewis non riceverà la stessa attenzione che aveva con la Mercedes alla Ferrari. Primo perché il team è contento di Leclerc. Leclerc parla anche la loro lingua. Anche se Lewis andrà bene, ci saranno comunque molti nemici, perché è arrivato all'improvviso. Non è l'età il problema dei piloti, il problema è da quanto tempo fanno la stessa cosa».

«Per Lewis ho pensato che si sta stancando e che ha perso la motivazione - ha aggiunto Ecclestone - Se non avesse mai vinto un campionato del mondo, potrebbe essere diverso, perché allora ci sarebbe un incentivo a vincerne uno. Ma ne ha vinti sette. Piero Ferrari, che lo ha portato lì, pensa che abbiano fatto la cosa giusta. Spero che non si siano semplicemente buttati e che non abbiano finito per rimpiangere di averlo fatto». E infine l'affondo sul modo di vivere lontano dalle piste del campione inglese: «Si mette sotto le luci dei riflettori in un modo che rende facile non amarlo - attacca Ecclestone - Come è possibile che un tizio che ha vinto qualche titolo mondiale e che ha qualche dollaro in banca si vesta come veste lui? Non mi piace. Ha talento come pilota, magari non tanto quanto la gente pensa, ma abbastanza per vincere delle corse. Non so perché abbia deciso di fare tutte quelle altre cose senza senso. Dovrebbe tirarsi fuori dal mondo della musica e da qualsiasi altra cosa faccia».