Ecco la prima bozza del calendario F1 2022: Imola in ballo con Le Castellet, i Gran Premi saranno 23

Circola già una prima bozza del calendario del Mondiale F1 2022. I Gran Premio potrebbero essere 23, di cui due in Italia. Il GP dell'Emilia Romagna a Imola se la giocherà con il GP di Francia a Le Castellet nella data del 17 luglio. Un fine settimana insolito per un GP in Italia, che tradizionalmente ha sempre ospitato la F1 in maggio e settembre, a parte nel 2020 quando a Imola si è gareggiato in novembre per un calendario completamente rivisto per il Covid. Di certo. il circuito in riva al fiume Santerno è più eccitante di quello transalpino, ma a spuntarla sarà il fattore economico.

C'è un altro weekend incerto: quello del 2 ottobre è stato assegnato a Singapore, che per la pandemia non ospita la F1 dal 2019, e se perdurerà questo stato di crisi, toccherà nuovamente alla Turchia entrare in scena. Purtroppo manca il Portogallo con Portimao, uno dei circuiti più affascinanti riportato in auge proprio dall'emergenza Covid nel 2020 e 2021. Per il resto, la grande novità è l'ingresso del tracciato cittadino di Miami per quello che sarà il primo dei due GP programmati negli Stati Uniti. Nella metropoli della Florida si correrà il fine settimana dell'8 maggio, ad Austin invece, si tornerà (dopo che la gara è saltata nel 2020) il 23 ottobre.

Sono previsti anche i rientri a Melbourne e Shanghai, ma il punto interrogativo per queste due città è d'obbligo considerando la situazione pandemica e più che altro le leggi locali di quarantena. Il GP di Spagna, tradizionalmente posto agli inizi di maggio, si disputerà invece il 22 maggio e la settima seguente si andrà a Montecarlo. Le date del GP di Gran Bretagna (3 luglio) e di Austria (10 luglio) potrebbero essere scambiate perché a Londra in quella data si terrà la finale di tennis del Grande Slam di Wimbledon. Tre le triplette. La prima in luglio, con Silverstone, Spielberg e Imola o Le Castellet in fila tra il 3 e il 17 luglio. Poi, la seconda si avrà tra Spa, Zandvoort e Monza, come quest'anno, ovvero 28 agosto, 4 settembre, 11 settembre. Infine, super trasfertona con Sochi il 25 settembre, Singapore o Istanbul il 2 ottobre e Suzuka il 9 ottobre.

La partenza del campionato è prevista per il 20 marzo in Bahrain, poi subito la domenica successiva si andrà a Jeddah, in Arabia Saudita, circuito che debutterà nel mondiale il prossimo 5 dicembre. La prova conclusiva sarà a Yas Marina il 20 novembre e la settimana prima si correrà a San Paolo. Da notare che il campionato non si concluderà in dicembre e l'assenza della Germania, già non presente questa stagione.

La bozza del calendario 2022

20 marzo - Sakhir

27 marzo - Jeddah

10 aprile - Melbourne

24 aprile - Shanghai

8 maggio - Miami

22 maggio - Montmelò

29 maggio - Montecarlo

12 giugno - Baku

19 giugno - Montreal

3 luglio - Silverstone

10 luglio - Spielberg

17 luglio - Imola o Le Castellet

31 luglio - Budapest

28 agosto - Spa

4 settembre - Zandvoort

11 settembre - Monza

25 settembre - Sochi

2 ottobre - Singapore o Istanbul

9 ottobre - Suzuka

23 ottobre - Austin

30 ottobre - Città del Messico

13 novembre - San Paolo

20 novembre - Yas Marina