Ecco il primo calendario provvisorio del Mondiale F1 2020: 19 Gran Premi, 16 Paesi visitati

Non è ufficiale, ma la bozza di calendario 2020 del Mondiale F1 che ha iniziato a circolare tra alcune squadre sembra essere piuttosto attendibile. Gli appuntamenti dovrebbero essere diciannove per sedici nazioni visitate. Va comunque detto che tutto è legato alle decisioni dei vari Governi nazionali che potrebbero cambiare da un momento all'altro in seguito all'espansione o al calo (come ci auguriamo) dell'emergenza Covid-19. Come sappiamo oramai da qualche settimana, la partenza avverrà in Austria con due gare che si terranno sul circuito Red Bull Ring il 5 e il 12 luglio. A seguire, toccherà a Silverstone ospitare la F1 il 19 e il 26 luglio. Questo l'inizio di cui si parlava da diverso tempo. Dopo di che, si prevede uno spostamento a Barcellona per il GP di Spagna in calendario il weekend del 9 agosto, a seguire tutti a Budapest per il Gran Premio di Ungheria il 23 agosto e non il 2 come precedentemente riportato. Per il 6 settembre, salvo conto indicazioni dell'ultima ora, rimane in calendario Monza con il GP di Italia e la settimana subito seguente, ecco Spa con il GP del Belgio.

Dopo la gara nelle Ardenne, con un vero tour de force la Formula 1 si sposterà verso est. Il 20 settembre si andrà a Baku per il GP dell'Azerbaijan, il 27 sarà la volta di Sochi per il GP di Russia, poi il 4 ottobre Shanghai per il recupero del GP di Cina. L'11 ottobre si volerà in Giappone sul circuito di Suzuka e si respirerà una settimana per tornare in azione il 25 ottobre per il GP degli USA ad Austin. Dal Texas si passerà al Messico l'1 novembre, successivamente San Paolo in Brasile l'8 novembre, il recupero del Vietnam con il primo GP in quel Paese sul circuito cittadino di Hanoi il 22 novembre. La volata finale sarà nel Medio Oriente, con due Gran Premi del Bahrain, il 29 novembre e il 6 dicembre, e la prova conclusiva di Abu Dhabi il 13 dicembre.

Dunque, come detto, diciannove Gran Premi in sedici Paesi dei ventidue che erano originariamente in calendario. Sono stati cancellati Melbourne (Australia), Montecarlo (Monaco), Zandvoort (Olanda) che non vuole rinunciare al pubblico, Le Castellet (Francia) e Montreal (Canada), poi anche Singapore che non sembra avere trovato una collocazione al momento. Non appaiono la Germania, con Hockenheim che seppur non prevista nel calendario originale, aveva tentato di inserirsi, ed anche Imola che aveva lanciato la propria candidatura per organizzare un Gran Premio subito dopo Monza. Manca anche il Portogallo, i cui circuiti di Portimao ed Estoril un mese fa avevano ricevuto la certificazione per poter svolgere Gran Premi di F1.



Calendario 2020 provvisorio

5 luglio - Spielberg

12 luglio - Spielberg

19 luglio - Silverstone

26 luglio - Silverstone

9 agosto - Barcellona

23 agosto - Budapest

6 settembre - Monza

13 settembre - Spa

20 settembre - Baku

27 settembre - Sochi

4 ottobre - Shanghai

11 ottobre - Suzuka

25 ottobre - Austin

1 novembre - Città del Messico

8 novembre - San Paolo

22 novembre - Hanoi

29 novembre - Sakhir

6 dicembre - Sakhir

13 dicembre - Yas Marina