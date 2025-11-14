ECOdolomitesGT 2025, trionfano Guerrini e Prusak su Kia e-Niro. Il premio efficienza a Viesser- Kammerer su Cupra Born

Guido Guerrini e Artur Prusak, a bordo della loro Kia E-Niro, hanno conquistato l'ECOdolomitesGT 2025, gara di regolarità e consumo per auto elettriche e ibride che si è svolta a Primiero San Martino di Castrozza e che ha decretato i vincitori dell'International Bridgestone Fia ecoRally Cup 2025. L'evento, organizzato da Automobile Club Trento e RaceBioConcept - BioDrive Academy con il supporto di ECOmove & LetsMove, si è svolto su un percorso di 450 chilometri tra Trentino, Veneto e Alto Adige. Sul gradino più alto del podio, nella Categoria 1, sono saliti Guido Guerrini (Repubblica di San Marino) e Artur Prusak (Francia) del team Gass Racing su Kia e-Niro, che si aggiudicano anche la Coppa Internazionale Fia 2025. Secondi i bulgari Kalin e Antoaneta Dedikova, terzi i cechi Milan Bydzovsky e Peter Timura su Peugeot e208.

Il premio «Bridgestone - Enliten» per l'efficienza nei consumi è andato all'equipaggio formato dall'olandese Bietske Viesser e dal tedesco Arthur Kammerer su Cupra Born, mentre la categoria Fia 2 è stata vinta dai lettoni Davis Arazs e Raivis Ozolins su Audi A6 e-tron Performance. Esordio positivo anche per la Hybrid Challenge Cup, con la vittoria dei canadesi Lukasz e Piotr Nytko su Toyota Yaris HSD. «Gli equipaggi hanno affrontato prove impegnative in condizioni montane e a basse temperature, dimostrando l'affidabilità delle vetture elettriche», ha commentato il presidente dell'Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri. Le premiazioni si sono svolte alla presenza delle autorità locali e delle delegazioni Fia e Aci-Sport. I trofei, realizzati dallo scultore Renzo Zeni in legno proveniente da alberi colpiti dalla tempesta Vaia del 2018, hanno voluto rendere omaggio alla natura dolomitica e sensibilizzare sul cambiamento climatico.