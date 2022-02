Elkann: «F1-75 rappresenta al meglio progettazione e innovazione Ferrari»

MARANELLO - «Ferrari è l’unico team che è stato sempre in F1. Questa macchia rappresenta il meglio della progettazione e innovazione Ferrari. Porteremo questa macchina con il logo dei ‘75’ anni con orgoglio e responsabilità, tutti gli sforzi che sono stati fatti determineranno il nostro successo per scrivere un nuovo capitolo in Formula 1 onorando lo spirito di competizione che il nostro fondatore ha sempre avuto». Sono le parole del presidente Ferrari, John Elkann in occasione della presentazione della nuova monoposto per la stagione 2022. «Voglio concludere con un messaggio ai tifosi: la vostra passione sarà la benzina, la spinta per le nostre performance. Quest’anno speriamo di tornare forti e ridarvi quello che vli ci date. Grazie e Forza Ferrari!», conclude Elkann.