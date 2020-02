F1, Elkann: «Ferrari dà il massimo quando è coesa»

REGGIO EMILIA - «La Ferrari ha dato il massimo quando è stata coesa». È il messaggio lanciato a tutto il team da John Elkann, presidente della Ferrari. Elkann ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla macchina, agli uomini e le donne di Maranello che «sono sempre pronti, pieni di passione e competenze per raggiungere traguardi sempre più alti, sappiamo quanto la competizione sia forte, ma questo ha sempre dato un senso di forza e di stimolo. Sappiamo che tutto non si gioca in pista».



«Essere qui a Reggio - ha concluso mostrando una bandiera dell’Italia e una con lo slogan ‘Essere Ferrarì - dove è nato il tricolore, a Reggio, qui in Emilia come la Ferrari, ci è sembrato che il miglior modo di rappresentare questo connubio è con le bandiere».«La Ferrari è orgogliosa dell’Italia e di rappresentare l’Italia nel mondo».





Lo ha detto il presidente del Cavallino John Elkann, presentando, al Teatro Valli di Reggio Emilia, la nuova Sf1000. «Siamo orgogliosi di presentarla a Reggio Emilia, per la prima volta fuori casa, a Reggio Emilia dove è nato il tricolore».