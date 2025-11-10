Ferrari, Elkann a gamba tesa su Leclerc e Hamilton: «I piloti pensino a guidare e parlare meno»

MOTORSPORT
PER MARCA
«In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che e' evidentemente migliorata. Il resto non e' stato all'altezza». E' dura l'analisi di John Elkann, all'indomani dell'ennesimo Gp, quello del Brasile, disastroso per la Ferrari. In particolare se la prende con la coppia di piloti, Leclerc ed Hamilton, che in particolare ieri ha parlato di 'incubo'. «Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non e' impossibile arrivare al secondo posto»
