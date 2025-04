ELMS, 4 Ore di Barcellona: un finale da thriller consegna la prima storica vittoria assoluta ad AF Corse

MONTMELÒ – Il campionato European Le Mans Series 2025 si è aperto in Spagna offrendo una gara spettacolare e con un finale degno di un copione cinematografico. La 4 Ore di Barcellona, prima tappa della stagione, ha regalato emozioni a non finire, con un epilogo tutto da vivere che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo giro. A trionfare è stato il trio composto da Matthieu Vaxiviere, Alessio Rovera e François Perrodo, che ha consegnato ad AF Corse una storica prima vittoria assoluta in ELMS, oltre al successo nella categoria LMP2 ProAm.

Se le prime fasi della gara avevano scandito la corsa con un ritmo piuttosto regolare, eccezion fatta per una prima safety car chiamata a rimuovere la Ferrari di JMW Motorsport rimasta nella ghiaia, l’ultima ora si è trasformata in un vortice di colpi di scena, neutralizzazioni e ribaltamenti di fronte.

Il team IDEC Sport sembrava aver trovato il giusto equilibrio per portare a casa il successo, grazie a una gara solida costruita sul buon avvio di Jamie Chadwick seguito dall’incredibile doppio stint di Daniel Juncadella. Mathys Jaubert, subentrato nella fase finale, è poi riuscito a scavalcare l’esperto Pipo Derani dopo una ripartenza da manuale, lanciandosi verso un possibile trionfo. Ma nel mondo delle corse, nulla è scritto fino alla bandiera a scacchi.

AF Corse, strategicamente, ha deciso di cambiare anche gli pneumatici nell’ultimo pit stop, scelta che inizialmente ha fatto scivolare Vaxiviere in quarta posizione. Ma con gomme fresche e due giri a disposizione dopo l’ultima safety car, il francese ha lanciato un attacco furioso. La sua rimonta si è completata a metà dell’ultimo giro, quando ha sopravanzato Jaubert e ha sigillato una vittoria che resterà negli annali della categoria.

Alle spalle di AF Corse, IDEC Sport ha comunque conquistato un ottimo secondo posto, dimostrando solidità e maturità, elementi importanti anche in vista del futuro impegno con le Genesis LMDh nel FIA WEC, tant’è vero che nei box del Montmelò c’era un interessato Cyril Abiteboul, Team Principal del marchio coreano. Terzo gradino del podio per il team VDS Panis Racing, grazie a un brillante doppio stint di Charles Milesi, affiancato da Esteban Masson e Oliver Gray.

Ottima anche la gara di Pietro Fittipaldi che, insieme a Ryan Cullen e Vladislav Lomko, ha spinto Vector Sport fino al quarto posto assoluto. La top-5 è stata chiusa dal CLX Pure Rxcing con Alex Malykhin, Tristan Vautier e Tom Blomqvist, mentre Algarve Pro Racing ha piazzato le sue due Oreca nei punti, inclusa la vettura che ha concluso seconda nella categoria ProAm. Diversa la sorte per Duqueine e Iron Lynx Proton: entrambe le squadre hanno vissuto una gara travagliata, nonostante ottimi stint iniziali, rispettivamente di Francesco Simonazzi e Jonas Ried.

Passando alla classe LMP3, è stato il CLX Motorsport a imporsi con grande autorevolezza. La squadra svizzera, diretta dall’ex pilota Alpine WEC Nicolas Lapierre, ha saputo mantenere sangue freddo e precisione strategica in una categoria spesso imprevedibile. Paul Lanchere, Adrien Closmenil e Theodor Jensen hanno sfruttato al meglio le varie neutralizzazioni e gli errori altrui per conquistare una meritata vittoria. Ligier ha monopolizzato il podio con RLR M Sport al secondo posto e Inter Europol Competition terzo. Sfortuna invece per la squadra Eurointernational, fuori dai giochi mentre era in piena lotta per il successo.

In LMGT3 è arrivata un’autentica dimostrazione di forza da parte delle Iron Dames. Al volante della Porsche 911 GT3, Celia Martin ha dato spettacolo fin dalla partenza, con una manovra aggressiva che le ha permesso di superare la Mercedes AMG di Iron Lynx scattata dalla pole. Dopo due stint solidi, il testimone è passato a Sarah Bovy e infine a Michelle Gatting. Nonostante il recupero veemente di Daniel Serra, sulla Ferrari del Kessel Racing, che ha riaperto i giochi dopo l’ultima safety car, Gatting ha saputo tenere i nervi saldi e tagliare per prima il traguardo.

Il terzetto del Kessel Racing, composto da Serra, Ben Tuck e Takeshi Kimura, si è così dovuto accontentare del secondo posto. A completare il podio ci ha pensato la Porsche del Proton Competition. Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Alessio Picariello sono stati protagonisti di una rimonta strepitosa che li ha portati dal fondo della griglia fino al terzo gradino del podio. Chiudono la top-5 le Ferrari 296 GT3 di Spirit of Race e AF Corse, mentre la Mercedes AMG di Iron Lynx ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 93 giri per un problema all’acceleratore.

La stagione 2025 della ELMS è quindi iniziata con una gara ricca di azione in pista preannunciando un prosieguo di campionato incerto e combattuto. Il prossimo appuntamento andrà in scena tra meno di un mese, il fine settimana del 4 maggio, a Le Castellet sullo storico circuito del Paul Ricard.

ELMS – 4 Ore di Barcellona: Risultati Gara