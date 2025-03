ELMS, Gianmaria Bruni torna a guidare una Ferrari del team JMW Motorsport

COLCHESTER – Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Gianmaria Bruni che torna in Ferrari per la stagione 2025 della European Le Mans Series riabbracciando, così, la squadra JMW Motorsport dopo ben quindici anni. Il pilota romano, un’icona delle competizioni GT, ha segnato una carriera straordinaria con il Cavallino Rampante tra il 2007 e il 2017, conquistando tre vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans e due titoli nel FIA WEC, oltre a un successo nella ELMS. Dopo il passaggio a Porsche nel 2018, la sua avventura con la casa tedesca si è conclusa alla fine dello scorso anno, lasciandolo libero di intraprendere una nuova sfida.

Questa nuova avventura vede Bruni impegnato su due fronti: il campionato IMSA con la Porsche 963 LMDh del JDC-Miller MotorSports, con cui ha ottenuto un incredibile sesto posto assoluto nella 24 Ore di Daytona, e la sfida in ELMS con il JMW Motorsport. Proprio con la squadra britannica il pilota romano aveva già corso nel 2009 nella categoria GT2 dell’allora Le Mans Series. Ora, a distanza di quindici anni, l’italiano sarà al volante della Ferrari 296 GT3 numero 66, affiancato dagli americani Scott Noble e Jason Hart. L’esordio stagionale avverrà il 6 aprile in occasione delle 4 Ore di Barcellona, primo appuntamento della European Le Mans Series 2025.

Bruni non ha nascosto l’emozione per questo ritorno, definendo JMW Motorsport la sua “prima famiglia” nelle corse endurance. Per il pilota romano, che ha disputato l’ultima gara in ELMS con una LMP2 del Proton Competition nel 2023, si tratta di un ritorno alle origini, un’opportunità per ricostruire una collaborazione che in passato ha portato a grandi soddisfazioni.

«Sono estremamente felice – ha commentato Bruni – con il team JMW Motorsport ho avuto le miei prime esperienze nel mondo delle gare Endurance, sono cresciuto con loro. Non vedo l’ora di tornare con la squadra, sono felice di avere questa opportunità di affrontare insieme la ELMS, un campionato che abbiamo già vinto assieme in passato. Non vedo l’ora di risalire su una GT, è passato un po’ di tempo ma è incredibile l’opportunità di lavorare di nuovo insieme».

Anche il Team Principal Jim McWhirter si è detto entusiasta di riaccogliere Bruni: «Siamo entusiasti di confermare Noble e Hart in squadra, entrambi sono piloti forti e si sono ben distinti nelle ultime due gare della scorsa stagione. È importante avere continuità nel team per proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno. Siamo, inoltre, entusiasti di poter dare nuovamente il benvenuto a Bruni. Con la sua velocità e la sua esperienza sarà una figura importante nel team».

Se il ritorno in ELMS è una certezza, la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans rimane in bilico. Al momento, la Ferrari di JMW Motorsport occupa solo la quinta posizione nella lista delle riserve e, salvo rinunce da parte di altre squadre, difficilmente potrà prendere parte alla leggendaria gara francese.

Bruni, nel frattempo, non si limiterà solo all’impegno con JMW Motorsport. L’italiano continuerà infatti a correre anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con il team JDC-Miller MotorSports, al volante di una Porsche 963 LMDh. Un doppio programma che testimonia ancora una volta la sua versatilità e la voglia di competere ai massimi livelli.

Il ritorno di Bruni su una Ferrari rappresenta un momento significativo per il mondo delle corse GT. Dopo quasi un decennio lontano dalla Casa di Maranello, il pilota romano si rimette in gioco con l’obiettivo di lasciare ancora una volta il segno. La stagione 2025 si preannuncia dunque intensa ed emozionante, con la speranza di rivedere Bruni e JMW Motorsport tra i protagonisti della European Le Mans Series.