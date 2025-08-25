ELMS: il VDS Panis Racing concede il bis e vince la 4 Ore di Spa, Aston Martin al top in LMGT3

SPA-FRANCORCHAMPS – Come da tradizione è spettato all’iconico tracciato delle Ardenne dare il via al girone di ritorno della European Le Mans Series. Dopo la lunga pausa estiva, è stato il team VDS Panis Racing a prendersi nuovamente la scena concedendo il bis dopo il successo di Imola. Oliver Gray, Esteban Masson e Charles Milesi hanno, inoltre, consolidato la propria leadership in campionato. La 4 Ore di Spa-Francorchamps ha offerto un copione diverso da quello che molti si aspettavano: niente pioggia a stravolgere il weekend belga, ma una sequenza interminabile di neutralizzazioni, incidenti e penalità che hanno mantenuto il risultato incerto fino alla fine.

Partita dalla terza posizione, l’Oreca 07 Gibson del VDS Panis Racing si è portata subito al comando grazie all’aggressività di Gray, capace di superare Jonas Ried con la vettura dell’Iron Lynx Proton e il poleman Cem Bölükbaşi del Nielsen Racing. L’inglese aveva accumulato un margine di 12 secondi quando l’ingresso della safety car, dopo 50 minuti di gara, ha cancellato tutto. È stato soltanto il primo di una serie di interventi della direzione gara che hanno condizionato pesantemente la corsa. Tre neutralizzazioni e altrettante Full Course Yellow hanno frammentato il ritmo aprendo ad una gara estremamente tattica.

Incidenti spettacolari come quello di Manuel Maldonado a Blanchimont o l’uscita di pista di John Falb hanno contribuito a disegnare una gara ad altissima tensione. In questo contesto, il VDS Panis Racing ha brillato per la sua gestione strategica. La scelta di fermare Masson in occasione della penultima Full Course Yellow, mentre molti avversari restavano in pista, si è rivelata la chiave per il successo della corsa. Il pit-stop tempestivo ha consegnato a Milesi il comando della gara. Il francese ha quindi amministrato il vantaggio con sicurezza fino alla bandiera a scacchi.

Alle spalle dei vincitori, il podio è stato ridisegnato dalle penalità. Il team IDEC Sport, inizialmente secondo con Mathys Jaubert al volante, è precipitato in diciannovesima posizione per una sanzione di tre minuti dovuta all’ingresso in pit-lane durante una Full Course Yellow. Stesso destino per l’Algarve Pro Racing di Kaiser, Fluxa e Pourchaire, che si è visto sfilare il podio per un errore analogo. Così a ereditare la piazza d’onore è stato l’Inter Europol Competition di Yelloly, Smiechowski e Dillmann, autore di una gara consistente e di una strategia pulita che lo ha visto anche passare in testa nella terza ora.

A completare il podio ci ha pensato il Nielsen Racing di Bölükbaşi, Habsburg e Albuquerque, penalizzato da una sosta extra ma comunque capace di difendere la terza posizione. Il quarto posto assoluto è coinciso con il successo in classe LMP2 ProAm dell’Algarve Pro Racing dell’equipaggio Kriton Lentoudis, Olli Caldwell e Alex Quinn. Anche per loro la gestione delle Full Course Yellow si è rivelata decisiva, con l’ultimo pit-stop effettuato proprio durante una neutralizzazione. Secondo posto di classe per la Oreca dello United Autosports con Marino Sato, Oliver Jarvis e Alex Schneider. Nonostante un contatto al primo giro, che ha costretto a un intervento ai box per sostituire il retrotreno della Oreca 07, il team AO by TF ha completato il podio di classe con Louis Delétraz, PJ Hyett e Dane Cameron.

Anche tra le LMP3 non sono mancate sorprese. Il CLX Motorsport, finora dominatore incontrastato della stagione 2025 della ELMS, sembrava avviato verso un nuovo trionfo. Tuttavia ben tre penalità e soprattutto l’uscita di pista di Theodor Jensen a Les Combes, a meno di 20 minuti dalla fine, hanno aperto la strada al Team Virage. Con una gara accorta e priva di errori Rik Koen, Julien Gerbi e Daniel Nogales hanno colto una vittoria preziosa che ha interrotto l’egemonia degli avversari. A conquistare il secondo posto è stato il terzetto del team RLR M Sport composto da Michael Jensen, Nick Adcock e Gillian Henrique. Mentre l’equipaggio dell’Inter Europol Competition, formato da Timothy Creswick, Douwe Dedecker e Reece Gold, ha completato il podio tutto marchiato Ligier.

Finale incandescente in LMGT3. L’Aston Martin Vantage GT3 del Racing Spirit of Léman è riuscita a imporsi per meno di un secondo sulla Mercedes AMG GT3 dell’Iron Lynx. Dopo essere salita sul podio nell’ultimo appuntamento del FIA WEC, la 6 Ore di San Paolo, la squadra ha trovato la vittoria in ELMS grazie a una gara ben condotta da Clément Mateu, Erwan Bastard e soprattutto da Valentin Hasse-Clot, fondamentale nell’ultima ora. Infatti l’ultima sosta si è rivelata decisiva, più rapidi di tre secondi i meccanici del Racing Spirit of Léman hanno rispedito in testa Hasse-Clot che ha così tagliato il traguardo di classe per primo.

Gli alfieri Mercedes Martin Berry, Lorcan Hanafin e Fabian Schiller si sono dovuti accontentare del secondo posto. La Ferrari 296 GT3 del Kessel Racing con Takeshi Kimura, Ben Tuck e James Calado ha completato il podio approfittando della sosta, a meno di due minuti dalla bandiera a scacchi, di Michelle Gatting. Le Iron Dames Celia Martin, Sarah Bovy e Gatting hanno quindi concluso al quarto posto precedendo il terzetto della Ferrari griffata Richard Mille Racing AF Corse composto da Riccardo Agostini, Lilou Wadoux e Custodio Toledo.

Archiviata l’intensa 4 Ore di Spa-Francorchamps, la European Le Mans Series è di fatto entrata nel vivo dell’ultima parte della stagione con ancora tre gare da disputare. I motori si riaccenderanno a metà settembre sull’iconico circuito di Silverstone, che quest’anno è tornato a far parte del campionato continentale Endurance.

ELMS – 4 Ore di Spa-Francorchamps: Risultati Gara